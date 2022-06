Padre Michael Mawalera trovato morto in Tanzania / “Gambe, testa e busto separati”

E’ stato ucciso padre Michael Mawelera, Samson dei Padri bianchi. A dare la notizia è stato l’arcivescovo di Mbeya, che come ricorda il sito de L’Avvenire, era alla guida della diocesi in Tanzania dove lavorava appunto il missionario assassinato. L’uomo, originario del Malawi, era scomparso da qualche giorno, precisamente dal 10 giugno, ma il suo cadavere è stato rinvenuto sul greto del fiume Meta nella giornata di sabato 11 giugno, notizia trapelata solo nelle ultime ore. “Padre Samson è stato ucciso ma non sappiamo da chi e in quali circostanze”, sono le parole rilasciate all’Agenzia Fides da parte dell’arcivescovo di Mbeya, Gervas John Mwasikwabhila Nyaisonga, alla guida dell’arcidiocesi tanzaniana dove operava il missionario dei Padri Bianchi.

Monsignor Nyaisonga ha aggiunto: “Il suo corpo sezionato è stato ritrovato intorno alla 6,30 dell’11 giugno”, per poi spiegare che “Il missionario probabilmente è stato colpito alla testa, forse è stato tramortito e poi l’assassino o gli assassini si sono accaniti sul suo corpo sezionandolo. La testa, il collo, le gambe e il busto erano separati. Non pensiamo che si tratti di un rito di stregoneria perché tutte le membra del povero corpo sono state ritrovate. In genere per i riti di stregoneria si asportano alcune parti del corpo della vittima”.

PADRE MICHAEL MAWELERA TROVATO MORTO: OGGI I FUNERALI

Sempre monsignor Nyaisonga ha fatto sapere che il missionario è stato ucciso in un luogo differente rispetto a quello dove è stato ritrovato il corpo, che è stato avvolto in un lenzuolo dopo l’omicidio di modo da poterlo trasportare senza lasciare tracce di sangue.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, si terranno in Tanzania i funerali di padre Michael Mawelera alla presenza di una delegazione dei Padri Bianchi e della diocesi di Mzuzu. Ignote le cause del gesto, ma in Africa i rapimenti dei religiosi cattolici sono all’ordine del giorno: l’obiettivo è ottenere un riscatto ma spesso e volentieri questi episodi, come quello del Missionario Michael Mawelera, finiscono purtroppo in tragedia.

