Padre Niccolò Ciatti: “Spiegatemi la differenza tra lui e Willy”/ “Ceceno in fuga…”

È scappato Rassoul Bissoultanov, ceceno assassino di Niccolò Ciatti in una discoteca spagnola, nel 2017, dove il giovane fiorentino era in vacanza con gli amici. Dopo la condanna a 15 anni da parte del Tribunale di Girona, l’omicida non si è reso deperibile per la carcerazione. Luigi Ciatti, padre di Niccolò, parla con desolazione ai microfoni di Estate in diretta: “La fuga è sempre stato il nostro più grande timore, sia per la prima scarcerazione avvenuta in Spagna sia adesso. Una volta uscito il verdetto della giuria popolare che ha riconosciuto l’omicidio aggravato ci siamo chiesti, e l’abbiamo chiesto al Pubblico Ministero spagnolo, se non si rischiava che scappasse. Lui ha spiegato che avendo fatto 4 anni di carcerazione preventiva non poteva incarcerarlo. Ma sarebbe bastato un controllo più sicuro piuttosto che una firma settimana e togliergli il passaporto, perché muoversi in Europa è semplice”.

Luca Attanasio/ Sospettati: "Sequestro per soldi, non sapevamo fosse ambasciatore"

Il padre ha proseguito: “Una giuria popolare ha riconosciuto l’omicidio volontario aggravato. La forbice poteva andare da 15 a 25 anni. Il Pubblico Ministero aveva chiesto 24 anni più 9 di libertà vigilata. Non sappiamo le attenuanti che il giudice abbia potuto riconoscere all’assassino ma la pena di 15 è veramente lieve per un omicidio volontario aggravato”.

Omicidio Niccolò Ciatti, ceceno Bissoultanov è scappato/ Ira del padre “Lo sapevo!”

Il padre di Niccolò: “Spiegatemi la differenza con Willy”