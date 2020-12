Padre Paolo Dall’Oglio/ Il fratello Pietro: “Rapimento? Noi speriamo che sia vivo”

A The Voice Senior Pietro Dall’Oglio, 63 anni, ha stupito tutti alle blind audition entrando nel cuore del rapper Clementino, con il quale proseguirà il suo percorso. Ma oggi, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“, per qualche minuto l’ormai celeberrimo “Pietrosauro” ha messo da parte la consueta ilarità e autoironia per parlare del tema che più gli sta a cuore. Pietro, infatti, è il fratello di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita italiano scomparso sette anni fa dopo essersi recato al quartier generale dello Stato islamico del Levante e dell’Iraq, per chiedere la liberazione di alcuni amici cristiani. Da allora di lui si sono perse le tracce. “Ti hanno dato ascolto o hai parlato al vento?“, si chiede oggi suo fratello Pietro, deciso a coltivare fino in fondo la speranza che sia vivo perché, dice, “la speranza è l’ultima a morire“.

Padre Paolo Dall’Oglio: il fratello Pietro, “Speriamo ancora sia vivo”

Serena Bortone ha chiesto a Pietro Dell’Oglio un pensiero sul fratello Paolo: “Lui ha dato veramente un senso alla vita: era veramente l’espressione massima della speranza, dell’unità, del dialogo tra religioni. Lui era profondo ma una persona allegra, ho tantissimi ricordi come fratelli, eravamo otto fratelli. E pensa che nei giorni del rapimento io ho trovato l’ispirazione ed è nato il mio primo rap, proprio in quei giorni. Come si vive con l’idea di non sapere dove si trova una persona a cui si vuole così bene? E’ inspiegabile, però io sento sulla pelle la sua presenza, la passione e l’amore anche per un Paese disastrato da una dittatura“. Parole piene di significato per Pietro Dall’Oglio, il fratello di padre Paolo Dall’Oglio che ha mostrato oggi al pubblico di Rai Uno un lato di sé finora poco conosciuto rispetto a quello del giocoso e talentuoso Pietrosauro.



