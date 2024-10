Con ottobre sono in arrivo i nuovi pagamenti INPS 2024. In calendario sono prefissati gli importi relativamente alle misure ordinarie e quelle straordinarie. Per i primi ad esempio, le prestazioni quale ad esempio l’Assegno Unico Universale, o straordinarie come la “Dedicata a Te” e gli altri sussidi economici.

Di seguito vedremo gli accrediti previsti per ottobre 2024, includendo come già accennato, sia le misure ordinarie che quelle straordinarie (inclusi eventuali bonus).

Pagamenti INPS 2024: le date di accredito

I pagamenti INPS 2024 previsti per ottobre includono i sussidi ordinari e straordinari. É importante essere al corrente delle date così da accertarsi che gli accrediti siano in regola e non vi siano incongruenze.

Pensioni 2024

Come di consueto l’accredito delle pensioni è previsto per martedì 1 ottobre 2024. Il primo giorno in questione è quello “bancabile”, ovvero quello in cui i pensionati potranno andare a ritirare i loro assegni.

Viceversa, nel caso in cui il pagamento è diretto nel conto corrente l’accredito avverrà istantaneamente.

Come di consueto i pensionati potranno ritirare la loro pensione in contanti rispettando le date e i giorni prefissati per lettere.

1° ottobre: cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera B;

2 ottobre: cognomi che partono dalla C fino alla lettera D;

3 ottobre: cognomi dalla E fino alla lettera K;

4 ottobre: cognomi dalla L fino alla O;

5 ottobre (esclusivamente di mattina perché cade di sabato): dalla P alla R;

7 ottobre: cognomi dalla S alla Z.

Date e accrediti: la tabella di marcia

Misura Scadenza Carta Dedicata a Te 30 ottobre 2024 (per i nuovi beneficiari) Assegno Unico 16, 17 e 18 ottobre 2024 Carta Acquisti Erogabile ogni due mesi (complessivamente 80€) NaSpI e DIS-COLL Accredito a metà mese (data esatta variabile)

Come verificare gli accrediti dei pagamenti INPS 2024

Per accertarsi che gli accrediti dei pagamenti INPS 2024 siano stati rispettati nei tempi giusti, è importante accedere digitalmente (con CNS, SPID o CIE) al Portale del Cittadino e accedere alla sezione ad HOC.

Viceversa, è possibile contattare il patronato di fiducia o l’INPS stessa (se dovessero verificarsi dei ritardi o perplessità).