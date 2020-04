Pagamento pensioni Inps maggio 2020/ Da oggi accredito anticipato: ordine alfabetico

Pubblicità

Pagamento pensioni Inps oggi: anche per il mese di maggio è stato anticipato. Lo aveva annunciato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, spiegando che l’iniziativa è stata confermata per evitare assembramenti presso gli uffici postali e agli sportelli in una fase ancora delicata dell’emergenza coronavirus. L’assegno risultava già accreditato sui conti correnti dei pensionati, così come per titolari di un Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o titolari di PostePay Evolution. Ma è “disponibile” da oggi, lunedì 27 aprile, giorno in cui può essere riscosso in contanti. Al fine di contrastare il contagio, è stato ufficializzato il nuovo calendario. Oggi può recarsi in posta chi ha cognome che comincia con la lettera A o B. Domani 28 aprile C e D, mercoledì 29 aprile dalla E alla K, giovedì 30 aprile dalla L alla P, quindi devono aspettare fino a sabato 2 maggio coloro che hanno come prima lettera del cognome una tra Q e Z.

PAGAMENTO PENSIONI MAGGIO, CONFERMATA CONVEZIONE CARABINIERI

Anche per il mese di maggio si è deciso di anticipare il pagamento delle pensioni alle Poste rispetto alle scadenze del calendario tradizionale. L’Inps comunque precisa che questa distribuzione su più giorni riguarda pensioni, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate a invalidi civili. Le eccezioni riguardano solo la modalità di “accredito”, perché in alcuni casi l’assegno pensionistico può arrivare direttamente a casa. Questo vale per le persone anziane, che hanno “postini d’eccezione”, cioè i carabinieri. Proprio come avvenuto a marzo per la pensione di aprile, anche per quella di maggio è prevista questa modalità per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni. E ciò è possibile grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane e Arma dei Carabinieri. Le somme quindi arrivano a casa grazie ai carabinieri delegati al ritiro. Ma questo servizio non è attivabile se c’è già un delegato alla riscossione, se si ha un libretto o un conto postale, se si vive con familiari o se questi vivano nei pressi dell’abitazione.



