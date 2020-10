Pagamento pensioni Inps novembre 2020/ Calendario Poste: si inizia domani 27 ottobre

Pagamento pensioni in anticipo anche per il mese di novembre 2020, come avvenuto per ottobre. Lo garantisce l’Inps, che in una nota ha comunicato che la data prevista è il 27 ottobre 2020. Non oggi, dunque, ma domani. L’anticipo del pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà erogato in anticipo rispetto alle normali scadenze a causa dell’emergenza Covid. Le pensioni vengono, infatti, accreditate per i titolari di un libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution a partire dal 27 ottobre, quindi non c’è bisogno di recarsi allo sportello di Poste Italiane. Per chi invece ha necessità di farlo i pagamenti sono distribuiti su più giorni, secondo un preciso calendario che tiene conto della lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni. Quindi, martedì 27 ottobre da A a B, mercoledì 28 ottobre da C a D, giovedì 29 ottobre da E a K, venerdì 30 ottobre da L a O, sabato 31 ottobre da P a R, lunedì 2 novembre da S a Z.

PAGAMENTO PENSIONI NOVEMBRE 2020 E AUMENTI

A causa del Covid, pagamento delle pensioni in anticipo anche a novembre 2020. L’assegno sarà più alto, ma non per tutti, anche se la platea dei percettori è comunque ampia. Alcuni percettori di assegni di invalidità noteranno l’aumento con la prossima rata di novembre 2020. L’Inps, infatti, provvederà a riconoscere la maggiorazione sociale a favore di quei soggetti titolari di pensione di invalidità civile totale al 100%, sordi, ciechi civili assoluti e inabilità ex legge 222/1984. L’incremento al milione è un aumento fino a 651,51 euro per 13 mensilità che verrà pagato dall’Inps. Spetta a tutti gli invalidi di cui sopra che abbiano compiuto 18 anni, quindi non bisogna più aspettare i 60. Gli invalidi noteranno nel cedolino di novembre gli arretrati maturati nei mesi precedenti, che andranno a sommarsi agli aumenti. Quindi, le pensioni di novembre potrebbero arrivare anche a 2mila euro, come evidenziato da QuiFinanza.



