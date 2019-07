Pagamento pensioni, TFR/TFS statali/ Modalità erogazione: restituzione somma in banca

Pagamento pensioni, TFR/TFS statali: nuovi aggiornamenti dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. L’esponente della Lega ha infatti affermato che è pronto il decreto per l’anticipo agli statali: dovrà essere liquidato ai dipendenti pubblici già in pensione ed a tutti coloro che ci andranno nel corso dei prossimi mesi, fatto salvo il tetto dei 45 mila euro previsti da decreto Quota 100. Il Decreto ministeriale sarà inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, successivamente, al Consiglio di stato. Giulia Bongiorno ha evidenziato che Il Dpcm è stato «elaborato a seguito del tavolo tecnico di confronto con i rappresentati degli uffici del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la Pubblica amministrazione e dell’Inps».

PAGAMENTO PENSIONI, TFR/TFS STATALI

Con questo decreto sarà possibile per chi è andato o andrà in pensione di avvalersi del diritto all’anticipazione entro il tetto dei 45 mila euro ed un termine massimo di 75 giorni della domanda, evidenzia Teleborsa. I 75 giorni non includono i tempi di presentazione della domanda ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca: questa anticipazione costituisce un contratto di finanziamento, con la restituzione delle somme che viene effettuata direttamente dall’Istituto di credito alla banca che lo ha concesso al beneficiario. Come riporta Adnkronos, Giulia Bongiorno ha sottolineato: «Con il Dpcm sono state disciplinate le modalità di attivazione e di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo Tfs/Tfr. L’anticipazione disciplinata dal Dpcm si aggiunge alla riduzione dell’aliquota Irpef applicabile alle somme percepite a titolo di Tfs/Tfr fino ad euro 50.000 e già prevista per tutti i pensionati dal decreto legge ‘quota 100’. Con questo intervento si pone fine alla grave penalizzazione dei lavoratori pubblici ignorata dai precedenti governi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA