RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la “truffa dei grillini” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ACCUSA A M5S

Mentre si parla di riforma pensioni con Quota 100, a livello di domande pervenute e risorse risparmiate, da Il Giornale arriva un’accusa alle pensioni di cittadinanza, additate come “truffa dei grillini”. Il riferimento è al fatto che molti pensionati si sono visti bocciare le loro domande di accesso alla misura. “Il rifiuto è motivato così: beneficio negato per reddito superiore alla fascia minima di appartenenza. Insomma malgrado il pensionato o la coppia di pensionati abbia un Isee contenuto all’interno della fascia minima l’Inps ha decretato la completa inadeguatezza reddituale sulla base dell’Isr”. In effetti, “nonostante che sul portale del ministero del Lavoro, nonché sui siti correlati di previdenza e politiche sociali, campeggi ancora il tetto Isee di 9.360 euro per ottenere il beneficio”, la realtà è diversa.

LE SITUAZIONE DELLE PENSIONI DI CITTADINANZA

Il quotidiano milanese ricorda infatti che “non è l’Indicatore della situazione economica equivalente, l’Isee appunto, a governare la barra piuttosto un indicatore più subdolo che gestisce direttamente l’Inps, ovvero l’Isr. Vale a dire l’Indicatore della situazione reddituale. Il corrispondente dell’intera somma di redditi percepiti senza gli sgravi fiscali e tanto meno gli affitti e altri ratei e, quindi, inevitabilmente più consistente”. Tutto questo sta determinando una situazione per cui “la percentuale dei dinieghi a oggi si sta attestando sul 30% di tutti coloro che sono arrivati al completamento dell’istruttoria. Si tratta di pensionati con all’attivo assegni addirittura al di sotto dei 650 euro al mese”. L’Isr, infatti, non deve superare i 9.000 euro.

