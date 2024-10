Pagelle Grande Fratello 2024, 9a puntata: il confronto tra Yulia e il fidanzato Simone

Si è da poco conclusa la nona puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, ma anche di forti emozioni per i concorrenti rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco la pagelle sulla diretta della nona puntata del Grande Fratello 2024. La puntata ha iniziato con un confronto a sorpresa tra Yulia e il fidanzato Simone. Dopo le rivelazioni della scorsa settimana di Yulia e l’avvicinamento a Giglio, il fidanzato ha deciso di entrare a sorpresa nella casa per un confronto diretto.

Yulia (voto 5) è rimasta sorpresa dall’arrivo del fidanzato Simone (voto 7): un confronto da cui ad uscirne male è stata sicuramente la concorrente del Grande Fratello. Nonostante l’avvicinamento e l’interesse verso Giglio, Yulia è apparsa turbata dall’arrivo del fidanzato Simone. Possibile che il suo interesse per Giglio possa cambiare dopo questo confronto? Una cosa è certa: Giglio (voto 8) ha confermato il suo interesse per Yulia dandole tutto il tempo necessario per superare questo momento.

Grande Fratello 2024, pagelle: Shaila cambia ancora idea tra Javier e Lorenzo

Tra i protagonisti delle pagelle Grande Fratello 2024 della diretta della nona puntata ci sono anche Lorenzo, Shaila e Javier. Durante la puntata, infatti, Javier ha confermato nuovamente il suo interesse a Shaila: “il mio cuore batte per te”. Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Javier non contraccambiata dalla ex velina di Striscia La Notizia che, messa alle strette da Alfonso Signorini, essendo a rischio eliminazione dalla casa ha rivelato che fuori non lo aspetterebbe. Una confessione che ha deluso molto Javier (voto 8) che a differenza di Shaila è sicuro dei suoi sentimenti.

Shaila (voto 4) si conferma indecisa e volubile, visto che poco dopo arrivata in studio come seconda “eliminata” della puntata, ha avuto un confronto diretto con Lorenzo ammettendo di aver seguito la testa e non il cuore aprendo così ad una nuova possibilità con lui. Intanto Lorenzo e Shaila hanno lasciato momentaneamente la casa del GF diretti a Madrid per varcare la porta rossa del Grande Hermano.