Il 4 gennaio 2024, Canale 5 ha trasmesso “Pooh: Noi Amici Per Sempre”, un evento speciale dedicato alla celebre band italiana, che ha festeggiato quasi 60 anni di carriera insieme a ospiti importanti della musica ovvero Il Volo e Patty Pravo. Proprio la ‘diva’ ha portato il suo tocco unico, esibendosi con i Pooh e l’ex marito Riccardo Fogli.

Una reunion fuori dagli schemi infatti fu proprio la loro storia d’amore ad influenzare il cammino della band quando nel 1973, Fogli lasciò il gruppo per seguire la sua carriera solista, spinto anche dal forte sentimento per lei. Patty Pravo con la sua solita ironia ha ricordato in diretta con leggerezza la loro storia: “Ma non abbiamo fatto nulla di strano, ma dai”, aggiungendo: “Ci siamo voluti bene, siamo andati via e poi siamo tornati”. Un momento che ha mescolato nostalgia, ironia e autenticità. (Voto: 8)

Pagelle Pooh Noi Amici Per sempre: Michelle Hunziker prolissa, Elena D’Amario criticata

Alla conduzione del concerto-evento Pooh: Noi Amici per Sempre c’era Michelle Hunziker, che ha accompagnato il pubblico per tutta la serata con interventi, battute e domande tra una canzone e l’altra. Sebbene il talento della conduttrice svizzera non sia in discussione, la sua presenza in questa occasione è apparsa a tratti superflua. Molti spettatori sui social hanno criticato il fatto che la Hunziker intervenisse troppo spesso, interrompendo il flusso musicale o proponendo battute che non sempre hanno colto nel segno. Un’apparizione che non ha lasciato il segno come ci si sarebbe aspettati. (Voto: 6)

Tra gli ospiti sul palco di Piazza San Marco a Venezia c’erano anche Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, volti noti di Amici. I due ballerini si sono esibiti sulle note di Parsifal, un brano profondo e simbolico che celebra la pace, ispirato all’eroe wagneriano che rifiuta la guerra e il ruolo di supereroe. La coreografia, però, con movimenti molto passionali e un bacio finale, ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori, che l’hanno trovata poco adatta al tema della canzone. Su X, molti hanno riconosciuto la bravura e l’eleganza dei due danzatori, ma hanno comunque criticato la scelta, definendola fuori luogo rispetto al significato del brano. (Voto: 5)