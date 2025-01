Questa sera su Canale 5 troverà spazio la grande musica con il tanto atteso concerto evento dei Pooh, con la musica di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli e del mai dimenticato Stefano D’Orazio protagonista assoluta. La band intonerà le canzoni più celebri come La donna del mio amico, Noi due nel mondo e nell’anima e Se c’è un posto nel tuo cuore. Tuttavia non mancheranno anche brani di qualche anno dopo come Uomini Soli ed i più recenti come L’Aquila e Parsifal.

Tutti i grandi duetti con Patty Pravo e Il Volo previsti nella Scaletta concerto Pooh Noi amici per sempre

La serata evento proseguirà poi con altri grandi successi dei Pooh, pronti a esibirsi davanti al vasto pubblico di Canale Cinque. Oltre alle canzoni iconiche della band non mancheranno i grandi ospiti in una notte speciale, la scaletta concerto Pooh infatti prevede anche le incursioni sul palco dei ragazzi de Il Volo ma anche una grande amica dei Pooh come Patty Pravo.

Ad impreziosire l’evento ci saranno i duetti di Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia con Patty Pravo e i ragazzi de Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sulle canzoni più note del repertorio della band. La scaletta concerto Pooh su Canale5 prevede infine di lasciar spazio ad altri brani amatissimi della band, con il gran finale previsto con Chi fermerà la musica, altro straordinario successo della formazione artistica.

Scaletta concerto Pooh Noi amici per sempre: tutte le canzoni

Dopo le anticipazioni e le informazioni sugli ospiti nel resta che elencare nel dettaglio la scaletta concerto Pooh su Canale5:

Amici per sempre, Canterò per te, Rotolando respirando, Stai con me, Noi due nel mondo e nell’anima, Dove Comincia il sole, L’aquila e il falco, La donna del mio amico, L’altra donna, Stare senza di te, Infiniti noi, Se c’è un posto nel tuo cuore, Io e te per altri giorni, Vieni fuori, In silenzio, Quando una lei va via, Nascerò con te, Storie di tutti i giorni, L’ultima notte di caccia, Viva, Parsifal, Tu dov’eri, Notte a sorpresa, Cercando di te, E Vorrei, Ci penserò domani, Pronto, buongiorno è la sveglia, Pierre, 50 primavere, Uomini soli, Io sono vivo, Non siamo in pericolo, Dammi solo un minuto, Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy, Dimmi di sì, Chi fermerà la musica