Pago e Nicola, ex marito e figlio di Miriana Trevisan/ Arriva l’incontro al GF Vip!

Miriana Trevisan sta per vivere nella Casa del Grande Fratello Vip 6 un momento particolarmente emozionante. A due puntate dalla finale, è tempo per la showgirl di incontrare il suo amore più grande: suo figlio Nicola Settembre. Sono quasi sei mesi che Miriana non vede suo figlio, se non in qualche video inviatole nella Casa. Motivo per il quale rivederlo di fronte a se questa se sarà ancora più emozionante. Il piccolo Nicola però non sarà da solo: il bambino sarà accompagnato fuori dalla porta rossa del Grande Fratello Vip dal suo papà, Pacifico Settembre in arte Pago. Ricordiamo che tra lui e Miriana c’è oggi un ottimo rapporto e un profondo affetto.

Pago e Nicola, sorpresa a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

È stato d’altronde proprio Pago in questi mesi a difendere Miriana dai numerosi attacchi ricevuti dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il cantante si è esposto in più occasioni per la sua ex compagna anche pubblicamente, accusando persone come Katia Ricciarelli, Giacomo Urtis e Soleil Sorge per le pesanti parole o insinuazioni utilizzati contro la showgirl. “Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio che era in lacrime”, ha dichiarato infatti solo qualche tempo fa Pago di fronte all’ennesimo attacco a Miriana.

