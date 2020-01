Pago, sfogo su Serena Enardu al Grande Fratello Vip/ “Due vite troppo diverse”

La storia di Pago e Serena Enardu è tornata a galla anche al Grande Fratello Vip 4, nonostante il cantante si sia detto deciso ad approfittarne di questa esperienza per mettersi tutto alle spalle e provare a ricominciare da capo. Alfonso Signorini però sa quali tasti deve toccare e nella prima puntata del GF Vip 2020 ha sganciato una bomba per il pubblico della trasmissione: Serena Enardu potrebbe entrare nella casa per una settimana con l’obiettivo di far pace e chiarire con Pago. Lui ovviamente non sa nulla, forse verrà avvisato poco prima del verdetto deciso dal pubblico a casa. Visto la popolarità della loro storia, non è una novità che già dal primo giorno nella casa si inizi a parlare di questo amore travagliato. È lo stesso Pago a parlarne con Paola di Benedetto e Licia Nunez, che gli hanno chiesto qualche dettaglio in più rispetto a quanto uscito nelle diverse trasmissioni: in primis le colpe di Pago nella loro relazione, che cosa non ha funzionato e i possibili motivi del loro allontanamento.

Pago si sfoga su Serena Enardu: “Per stare con lei ho mollato quello che avevo fuori”

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochissimo e già si parla della storia di Serena Enardu e Pago. Se il cantante non è ancora a conoscenza del fatto che la sua ex compagna potrebbe raggiungerlo all’interno della casa per trascorrere lì una settimana al fine di chiarire i sentimenti che prova verso di lui, Pago ha iniziato a rispondere alle domande delle sue coinquiline. Licia Nunez gli ha chiesto se non si è mai reso conto della situazione che stava prendendo piede tra di loro: “Sei scuro di non aver dato giusto peso ai suoi segnali?”. Lui ha detto che ne hanno parlato diverse volte e che hanno affrontato il problema già prima di chiudere: “Io poi ovviamente mi sono fatto un esame di coscienza durante il programma e poi anche dopo. A molte cose non ho dato peso”. Poi aggiunge: “Alcune cose le ho mollate, ero troppo stanco di sentirle”. Afferma però di non averla mai data per scontata: “ In una storia che va alla lunga così, dove ti trascini determinati problemi, hai bisogno di scossoni. A me è capitato quello sbagliato, perché lo scossone serve per riaccendere e mettere in moto tutto da capo”. Alla fine però ammette che lei è stata la donna che ha amato di più in assoluto: “Ho perso la testa per lei”.

