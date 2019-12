Palermo, omicidio Cep: ucciso carpentiere 47enne/ Agguato choc nella notte

Omicidio al quartiere Cep di Palermo: ucciso in un agguato il 47enne Francesco Paolo Lombardino. Come riportano i colleghi di Repubblica, il carpentiere è stato vittima di un assalto nella notte: Lombardino, incensurato, è deceduto pochi minuto all’ospedale Cervello. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile di Palermo guidata da Rodolfo Ruperti. Secondo una primissima ricostruzione, riportata dai colleghi di Palermo Today, il 47enne sarebbe sceso in strada per controllare la macchina parcheggiata e, a quel punto, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco all’inguine. I parenti hanno prestato i primi soccorsi, trasportandolo tempestivamente al Cervello intorno alle ore 3.00: per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

PALERMO, OMICIDIO AL CEP: IN CORSO LE INDAGINI

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’agguato e per individuare il killer, ma restano alcune zone d’ombra. Come spiega Repubblica, gli investigatori stanno sentendo diversi parenti e il loro racconto non convince del tutto: non è esclusa la pista della lite per motivi ancora sconosciuti. Ciò che perplime le forze dell’ordine è la ricostruzione dei cari della vittima, che sarebbe scesa in strada per controllare la sua vettura. Attivata anche la polizia scientifica, che sta visionando le sequenze delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’omicidio. Attese novità nel corso delle prossime ore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA