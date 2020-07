Palinsesti Mediaset autunno 2020/ Dal GF VIP 5 a Temptation con Alessia Marcuzzi

Uno dei momenti più attesi dagli appassionati di televisione è finalmente arrivato. Anche quest’anno Publitalia ha reso pubblici i palinsesti Mediaset di settembre e ottobre 2020. Tante le conferme ma anche le novità che ci attendono il prossimo autunno. Iniziamo a scoprire quelle di Canale 5, pronta a offrire al suo pubblico un grande intrattenimento a partire dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 che tornerà con il doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì) con la conduzione di Alfonso Signorini. Ci sarà anche l’edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, in cui saranno presenti Vip e Nip. Torna anche Chi Vuol Essere Milionario, con Gerry Scotti, in onda il giovedì sera. Gerry Scotti occuperà anche nel pre-serale con Caduta Libera. Il sabato sera invece ritrova i protagonisti di Tu Si Que Vales (sabato sera), mentre la domenica sera resta a Live – Non è la d’Urso.

Palinsesti Mediaset, Rete 4 e Italia 1: cosa ci sarà?

E se Canale 5 ci riserva tante conferma, scopriamo che su Rete 4 si punta ancora su informazione e attualità. Il lunedì vede protagonista il talk show Quarta Repubblica di Nicola Porro. Il martedì trova invece Mario Giordano con il suo Fuori dal coro. Confermato il giovedì Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio, mentre il venerdì ritorna il classico appuntamento con Quarto Grado. Veronica Gentili si occupa del weekend. Anche nel pre-serale confermato l’appuntamento con Stasera Italia. Concludiamo con Italia 1 che per il prossimo autunno ci propone il classico doppio appuntamento del martedì e del giovedì per Le Iene, uno condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e l’altro condotto dal trio di inviati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA