Palla di fuoco ed esplosione nell’Oxfordshire/ Video: “Fulmine ha colpito cisterna biogas”

Paura nell’Oxfordshire, in Inghilterra, dove si è verificata nelle scorse ore un’esplosione che ha provocato un’enorme palla di fuoco. Secondo quanto emerso, così come riferito da SkySportsUk, sembra che a provocarla sia stato un fulmine che ha colpito una cisterna di biogas attorno alle ore 19:30 locali. Gli avvistamenti sono state decine di migliaia, in particolare nelle zone di Witney, Burford, Chipping Norton e Milton-under-Wychwood, dove, come scrive Repubblica, sono state moltissime le segnalazioni, tutte di un boato fortissimo e di un celo diventare infuocato. “A un certo punto è andata via la luce. Le lampadine hanno lampeggiato varie volte”, ha raccontato Alicia Hale, una testimone, mentre Freya Ridley-DeMonick stava guidando “verso casa, a Oxford, quando ho visto una enorme palla arancione sulla città, ma non sono riuscita a capire di cosa si trattasse”.

ELEZIONI USA/ "Ecco il patto repubblicani-dem per 'eliminare' Trump e Biden"

La compagnia energetica Severn Trent Green Power, attraverso la propria pagina Facebook, ha inizialmente confermato le indiscrezioni spiegato che: “un fulmine avrebbe colpito una cisterna a biogas durante vicino a Yarnton”, senza però specificare se vi siano feriti e/o vittime ne tanto meno quantificando il numero di danni. Sempre la stessa azienda ha poi aggiunto che l’attacco al suo impianto di Cassington “ha causato un’esplosione nei nostri serbatoi di biogas”. Per poi fare chiarezza: “Per fortuna nessuno è rimasto ferito e stiamo lavorando con i servizi di emergenza per garantire che il sito sia sicuro in modo da poter valutare il danno il prima possibile”.

Perù, trovati 8 corpi mummificati di mille anni fa/ 6 sono bambini: l'ipotesi degli studiosi

PALLA DI FUOCO ED ESPLOSIONE NELL’OXFORDSHIRE: LE MOLTISSIME SEGNALAZIONI

Moltissime, come già anticipato, le persone che hanno assistito la scena, come ad esempio un testimone che all’Oxford Mail ha spiegato di aver visto uno “strano cielo pulsante fuori dalle nostre finestre guardando a nord-ovest di Oxford”. E ancora: “Immagino che si tratti di un incendio causato dal temporale che è passato”. Joshua Bull ha infine scritto su X: “Sicuramente è stata una specie di esplosione, sembra che sia avvenuta vicino a Yarnton? Deve essere stata enorme, sono a Marston e ho pensato che fosse un’auto che si era schiantata fuori dal mio appartamento”.

Canada, governo controllerà contenuti dello streaming/ Censura, Musk vs Trudeau: “Agisce da dittatore”













© RIPRODUZIONE RISERVATA