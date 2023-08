Esplosione in un locale a Bologna: grave un operaio 33enne/ Danneggiate le auto in strada

Paura a Bologna nel pomeriggio: un boato ha fatto tremare il quartiere San Donato intorno alle quattro. L’esplosione è avvenuta in un negozio in via Argia Magazzari ed è stata avvertita da gran parte degli abitanti del quartiere: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e 118. Il bilancio, al momento, è di un ferito: è infatti ricoverato in gravi condizioni un uomo di 33 anni. La deflagrazione sarebbe avvenuta in un locale in fase di restauro e sarebbe stata talmente forte da staccare la serranda e finire sulle macchine in sosta, danneggiandole.

L’uomo ferito sarebbe riuscito ad uscire di corsa dal locale, con i pantaloni in fiamme. Si tratta di un operaio romeno di 33 anni che stava lavorando all’interno del negozio in ristrutturazione. L’uomo ha riportato diverse bruciature: dall’ospedale Maggiore di Bologna, è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena.

Esplosione a Bologna: auto danneggiate

Gli inquirenti stanno indagando sull’esplosione nel locale di Bologna. Tra le ipotesi al vaglio si ipotizza l’innesco di qualche bomboletta o lo scoppio di una tubazione: accertamenti sono ancora in corso. Sono infatti da chiarire le cause dell’esplosione, che hanno costretto Vigili del fuoco e sanitari del 118 a intervenire. Oltre a loro, sono entrati ben presto in scena anche la polizia e i militari della vicina caserma della Guardia di finanza.

Lo scoppio, come spiega Repubblica, sarebbe stato tanto forte da sfondare la serranda che era semiabbassata. Le schegge della vetrata sarebbero invece arrivate diversi metri in avanti, danneggiando alcune auto in sosta lungo la strada, che è stata temporaneamente chiusa per mettere in sicurezza l’intero quartiere San Donato.

