Pamela Petrarolo oggi/ “Mai avuto proposte indecenti, peccato perché…”

Pamela Petrarolo com’è oggi? La showgirl era diventata famosa per essere la mora di Non è la Rai, amatissima dal pubblico degli anni novanta, poi per un periodo si è però allontanata dal mondo dello spettacolo. Intervistata da Dagospia ha spiegato alcuni dei suoi pensieri, alzando un polverone sulla questione legata a sesso e potere: “Mai avuto delle proposte indecenti, peccato però perché se me l’avesse fatte un bel figo ci avrei pensato”. Racconta poi l’inizio della sua carriera, specificando: “A otto anni partecipai a Piccoli Fans di Sandra Milo, nel 1989 invece a Domenica In di Gianni Boncompagni. A dodici anni presentavo già anche se era un gioco per bambini”. Poi è arrivato lo stop con Gianni che la riconvocò, ma con la madre orientata a farle finire le scuole medie. Una carriera tra alti e bassi che l’ha portata comunque a lavorare nel settore dello spettacolo per oltre 30 anni.

Pamela Petrarolo oggi, la svolta con Renzo Arbore

La svolta della carriera di Pamela Petrarolo è avvenuta grazie Renzo Arbore, come ha raccontato ai microfoni di Dagospia la diretta interessata. La showgirl spiega: “Credo nelle fatalità, quello era il segno del destino per far andare le cose in un certo modo”. Un giorno il padre della ragazza nel suo mercato di Boccea trovò l’agendina proprio di Renzo Arbore: “Avevo letto che c’erano i provini di Non è la Rai, siccome io ricordavo che Gianni Boncompagni e Renzo Arbore erano molto amici dissi ai miei di controllare se c’era il numero. Così lo chiamai, si ricordò di me e mi chiese se sapevo ballare il tip tap”. Da quel momento la vita di una ancora giovanissima Pamela cambia per sempre con le porte dello spettacolo italiano che si aprono improvvisamente e le regalano la possibilità di farsi conoscere.

