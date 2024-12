Pamela Petrarolo punge Helena dopo la scelta su Lorenzo: “Per un po’ di amor proprio…“

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 si apre con un dibattito sulla recente e discussa scelta di Helena Prestes di portare con sé Lorenzo Spolverato in tugurio, per qualche giorno. Una scelta contro cui si è ovviamente schierata Shaila Gatta ma anche una buona parte della Casa, convinta che la modella sia ancora innamorata di lui e che non si dia pace che la scelta del ragazzo sia ricaduta proprio su Shaila. “Credo sia la cosa più ovvia e semplice da fare togliersi dai piedi, anche un po’ di amor proprio“, commenta Pamela Petrarolo nel dibattito in salone. “Alla fine non è stata scelta e Lorenzo ha scelto un’altra donna: datti pace“.

Dello stesso avviso è Jessica Morlacchi, già protagonista di aspri scontri con la modella brasiliana, che è sempre più convinta che la coinquilina sia ossessionata da Lorenzo e voglia in tutti i modi strapparlo dalle braccia di Shaila: “Helena è entrata secondo me in un’ossessione, è pazza di Lorenzo e non sa più come fare per riprenderselo“.

Jessica Morlacchi contro Helena Prestes, confronto in diretta

A seguire va in scena l’ennesimo confronto, un vero e proprio faccia a faccia, tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024. La modella brasiliana ribadisce nuovamente di non nutrire alcun sentimento per Lorenzo Spolverato, ma di aver scelto di portarlo con sé in Tugurio soltanto per avere un chiarimento: “Io ho detto diverse volte che non sono innamorata di Lorenzo e ho chiuso, ma loro continuano a parlarne“. La cantante cerca però di farla ragionare: “Sei così bella, veramente, e potrai sicuramente trovare una persona che ti ami e che ti stia accanto davvero. Non devi per forza intrometterti in una relazione che non è tua“.

Helena però è convinta che sia il resto della Casa a sbagliare e ad avere pregiudizi su di lei, ribadendo le sue buone intenzioni riguardo Lorenzo: “Lui stesso ha visto una delusione e lui voleva chiarirsi. Ma voi parlate per lui e per me“. Jessica, a quel punto, sbotta: “Siamo 18 pazzi e tu sei l’agnellino. Abbiamo tutti notato che sei un po’ furba e una grande calcolatrice“. Poi, a domanda di Alfonso Signorini su perché Helena abbia cambiato opinione in negativo su Lorenzo, la Morlacchi la punge: “Non ha più una buona idea su Lorenzo ma forse perché non è riuscita a conquistarlo?“.