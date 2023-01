Pamela Prati: Diva è il nuovo singolo/ Video: “Brano nato al GF Vip con Bellavia…”

Diva, il nuovo singolo di Pamela Prati

Pamela Prati è ufficialmente tornata sulla scena musicale. Dopo l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove si è messa a nudo affrontando anche gli aspetti più dolorosi della sua vita privata come il caso Mark Caltagirone, la showgirl torna alla musica con la pubblicazione di Diva, un brano nato proprio durante i giorni di permanenza nella casa più famosa d’Italia. All’interno del bunker di Cinecitta, la Prati ha dato via al nuovo brano di cui, oggi, ha anche pubblicato il videoclip in cui si mostra come una diva d’altri tempi.

Immersa in un’atmosfera total pink, Pamela si mostra con un look da diva mentre ha in mano i famosi Mikado, la merenda preferita degli inquilini della casa del Gf Vip. Nel brano, tanti riferimenti alla vita vissuta nel bunker di Cinecittà come ha spiegato lei stessa presentando il brano.

Le parole di Pamela Prati sul nuovo singolo “Diva”

Nel brano “Diva”, sono tanti i riferimenti al Grande Fratello Vip 2022 che, per Pamela Prati, ha rappresentato un nuovo inizio. “Diva è un brano nato nel cortiletto della casa del GfVip, inizialmente canticchiata alla chitarra con i miei compagni di viaggio – dice la Prati – è diventata il best of con il quale ripercorro i due mesi all’interno del programma. Scritto con Daniele Piovani e Lysa abbiamo unito un motivo super riconoscibile all’ironia che spesso è protagonista delle mie frasi”, dice la showgirl.

“In questo singolo – prosegue Pamela – troverete la Pamela diva ma anche quella che lava i piatti da mattina a sera con Luca Salatino, ci saranno le paillettes, i mikado e… Bellavia. Ho sempre giocato con il ruolo di diva sia dentro che fuori la casa – conclude Pamela Prati – con chiave ironica ho voluto racchiudere un percorso che mi ha donato il regalo più bello: l’affetto del pubblico. Grazie”.

