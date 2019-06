Pamela Prati e Valeria Marini in vacanza insieme/ Caso Mark Caltagirone dimenticato?

Il caso Mark Caltagirone è stato già dimenticato? Sembra proprio che la fine della stagione televisiva e dei programmi di Barbara d’Urso abbiamo regalato nuova linfa a Pamela Prati che ieri si è mostrata insieme ad un albero annunciando la sua rinascita, e oggi ha fatto lo stesso ma con al fianco Valeria Marini. A quanto pare le due sono in vacanza insieme e nelle storie di Pamela Prati appaiono su una barca in mezzo al mare tra il vento che scompiglia loro i capelli e i baci stellari che le due si scambiano, tutto dimenticato quindi? La showgirl mora sembra ormai pronta ad andare avanti con la sua vita dopo la pioggia di polemiche e il caos mediatico che il suo finto matrimonio annunciato (e pubblicizzato in tv) ha creato in giro e, nonostante quello che parte del pubblico pensa ancora, sembra che ci stia riuscendo.

PAMELA PRATI RITROVA IL SORRISO INSIEME A VALERIA MARINI

Pamela Prati ha trovato il sorriso in questi giorni e con Valeria Marini al suo fianco appare radiosa e sorridente proprio come vorrebbero sempre vederla i suoi fan, coloro che l’hanno seguita in questi mesi, sempre e comunque, convinti che sia lei la vittima di questo gioco. A quanto pare in questi giorni le due showgirl si trovano a Capri ed è proprio dal bel Golfo che hanno condiviso la storia in cui Pamela Prati scrive “La mia Vale”. Più volte la showgirl e imprenditrice si è schierata al fianco di Pamela Prati offrendosi addirittura come spalla in questo suo momento difficile. Chi meglio di lei può capire la voglia di volere una famiglia e innamorarsi? Le due hanno molte cose in comune ma forse il significato e i sentimenti che le muovono non sono poi molto simili.

