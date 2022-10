Pamela Prati gela Signorini “La suite al GF VIP? Me l’hai data me la tengo”/ Ed è polemica!

Pamela Prati difende il suo percorso al GF: “La suite? Me la sono meritata”

Faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Quest’ultima chiarisce che l’ascia di guerra è ormai sotterrata, perché da persone mature quali sono hanno brillantemente superato le loro divergenze. Pamela, oltretutto, ci tiene a precisare una cosa: non è vero che all’interno della casa non si dà da fare, al contrario di quanto alluso dalla Rossetti. E non a caso la Prati rivendica con orgoglio la suite che il Grande Fratello le ha concesso, interpretandolo come un premio, in barba alle pretese di Patrizia.

GFVIP: Patrizia Rossetti, "Ho esagerato con Pamela"/ Cristina Quaranta la rimprovera e...

Pamela Prati non molla la ‘sua’ suite: “Me l’avete data e me la tengo”

“Perché, te la meriti?”, domanda Alfonso Signorini perplesso durante la diretta del Grande Fratello VIP. “Grazie di cuore”, risponde Pamela, convinta di aver ricevuto una lusinga dal padrone di casa. “Sì perché me la merito!“, ribadisce ancora la Prati. Insomma l’unico motivo che ora sembra dividere Patrizia e l’ex valletta del bagaglino è proprio la suite. Una nuova polemica che Pamela spegne sul nascere. “Voi me l’avete data, io me la tengo“, sentenzia.

Rebecca e Sebastian, chi sono i figli di Mark Caltagirone e Pamela Prati/ Lei:"Usati per mettere in mezzo me"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati "Ho pensato al suicidio", confessione choc dopo caso Mark Caltagirone/ "Mi mancava l'aria e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA