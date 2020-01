PAMELA PRATI USA LOGO BARBARA D’URSO? / Simbolo “Live” in una serata, ma Mediaset…

Pamela Prati usa Barbara D’Urso e il logo della trasmissione “Live” per pubblicizzare una serata in un locale? E’ questo il dubbio insinuato da Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, dopo la comparsa di una locandina che ritrae proprio la showgirl del Bagaglino, al centro del caso televisivo del 2019 per il finto matrimonio con Mark Caltagirone, accanto al logo di Live – Non è la D’Urso. La locandina in questione è quella del Dolce & Co. di Civitanova Marche, locale nei pressi dello svincolo autostradale, dove la presenza della Prati viene annunciata direttamente “dal salotto di Barbara D’Urso”. Un accostamento quanto meno improbabile visto che i rapporti tra Pamela e la conduttrice di Mediaset, soprattutto negli ultimi tempi, non sono propriamente idilliaci, volendo utilizzare un eufemismo…

PAMELA PRATI USA LOGO BARBARA D’URSO?

Pamela Prati è al corrente che la sua partecipazione alla serata viene associata a Live di Barbara D’Urso? E’ questa la domanda che si pone Libero, in grado però di aggiungere un elemento non banale alla discussione: una fonte ben informata ha infatti ha assicurato che dai piani alti di Mediaset non è arrivata alcuna autorizzazione ad accostare la serata di Pamela Prati al programma serale della D’Urso. Che a sponsorizzare l’evento della showgirl debba essere la trasmissione di Barbara D’Urso sembra inopportuno. A maggior ragione visti i recenti trascorsi della Prati a Live, la trasmissione che abbandonò in diretta, in chiara polemica con la conduttrice, nel periodo in cui il dibattito sull’esistenza o meno di Mark Caltagirone dominava tutti i talk d’Italia. Della vicenda, in tv, Pamela non ha più parlato. Pare stia dando alle stampe un libro per spiegare la sua versione dei fatti. Nel frattempo concederà un’intervista per chiarire se il logo di Live è stato associato alla serata a sua insaputa?

