Pamela Prati a Live Non è la d’Urso?/ Trattativa: “50 minuti di intervista gratis”

Pamela Prati a Live non è la d’Urso? Sarà la volta buona? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto rivela Chi che poco fa, su Instagram, ha parlato di trattative in corso per la sua partecipazione. La polemica è montata proprio mercoledì scorso nella puntata del programma di Barbara d’Urso in cui, tra gli ospiti, compariva proprio la showgirl sarda. Lei stessa era stata avvistata il giorno prima presso gli studi Mediaset per un accordo su una sua partecipazione ma chiudendo il tutto con un niente di fatto visto che la showgirl, a dire della sua conduttrice, aveva chiesto migliaia di euro come cachet per la sua partecipazione. A quel punto la produzione avrebbe detto no e la stessa d’Urso aveva lanciato una sorta di arringa in diretta sottolineando il fatto che Pamela Prati aveva spesso detto di non voler lucrare sulla questione ma dimostrando il contrario. A quanto pare la richiesta era arrivata dall’avvocato della showgirl e riguardava i diritti di immagine della sua assistita.

IL LIETO FINE CON BARBARA D’URSO CI SARA’?

La polemica e la questione potrebbero chiudersi proprio mercoledì sera quando Pamela Prati potrebbe prendere posto nel salotto di Live Non è la d’Urso per quella che Chi definisce: “una partecipazione a titolo gratuito all’ultima puntata di mercoledì 19 giugno”. In particolare, su Instagram si legge: “Dopo l’incidente diplomatico di mercoledì scorso, quando la Prati era giunta a Milano accompagnata da due avvocati per incontrare la D’Urso ma era saltata la sua presenza in studio, il filo del discorso è stato ripreso. Ma con uno solo dei due avvocati, Lina Caputo, che dovrebbe accompagnare in studio la Prati per l’intervista (si parla di 50 minuti) con la D’Urso“. Questa volta andrà tutto a buon fine o ritroveremo la d’Urso sul suo divano a parlare con Mark Caltagirone?

