Pan di Stelle, Gocciole e Togo diventano gelati/ Barilla e Algida siglano l’accordo

Pan di Stelle e altri snack diventano gelati. Toccherà prima ai noti biscotti al cacao, poi ai Baiocchi. Dopodiché sarà la volta anche delle Gocciole, dei Togo e dei Ringo: questi ultimi sono già esistenti ma verranno rinnovati. Sono questi i prodotti che nascono dalla partnership tra Barilla e Algida, annunciata alcuni mesi fa. Un’unione che lancia una vera e propria sfida alla Ferrero, che in versione estiva ha messo sul mercato i Ferrero Rocher e non soltanto.

C’è poi un’altra “squadra” che scende in campo: è quella formata da Sammontana e Loacker. Si tratta perciò di una vera e propria concorrenza che prima riguardava solamente biscotti e snack dolci, mentre ora andrà ad interessare anche la versione gelato. Si sviluppa così un vero e proprio trend interessante, che riguarda sia lo sviluppo trasversale delle linee di prodotto, sia per le sinergie tra le diverse aziende.

Barilla e Algida, nascono i prodotti gelato

Barilla e Algida hanno dunque siglato un accordo per trasformare gli snack in gelato. Alcuni dei biscotti e degli snack più popolari del Mulino Bianco diventeranno appunto gelati. Si tratta di prodotti che verranno prodotti appunto da Algida. Quali snack riguarderà questo cambio? Sul mercato arriva il Cono Pan di Stelle, che avrà “un’architettura innovativa in grado di ricreare il gusto autentico del prodotto originale, e con il Biscotto Gelato, rivisto e rinnovato”, come comunicano le due aziende.

La versione ice cream dei Baiocchi sarà invece formata da due biscotti che racchiudono un gelato al gusto di cacao e nocciole. Novità anche per Ringo, con due ricette – vaniglia e cacao – che avranno come obiettivo quello di innovare le ricette già esistenti.

Le due aziende hanno comunicato:“Per le nuove referenze, in linea con i valori di Algida e Barilla, vengono utilizzate le migliori materie prime di alta qualità come il latte fresco italiano, la panna fresca, il miele e le nocciole 100% italiane, le uova da galline allevate a terra e il cacao sostenibile, proveniente da filiere certificate”.

