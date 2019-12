Pandoro di mozzarella/ E’ virale: con polemica annessa, ecco dove acquistarlo

Pandoro di mozzarella? Esiste. In Campania si sono inventati anche questo, così come evidenzia NapoliToday: “Ha molto colpito il popolo del web, in queste ore, il “pandoro di mozzarella”. La specialità campana dalla forma del dolce tipico natalizio esiste ed è acquistabile: l’ha comunicato sul proprio profilo Facebook ufficiale la catena Supermercati Piccolo”, si legge. “Tutti ne parlano…tutti lo vogliono…Il vero Pandoro di mozzarella è solo da i Supermercati Piccolo! Diffidate dalle Bufale!”, scrive l’account del market. Attualmente questa particolare prelibatezza si può comperare (previa prenotazione) al prezzo di 14,90 euro e pesa un chilo. Anche Casa Maryà su Facebook, posta la sua golosissima immagine, creando una piccola “polemica” tra i commenti proprio citando il supermercato: “La cosa bella è che tutti ora se ne prendono la paternità compreso i supermercati “piccolo”….sai che schifezza che hanno fatto per imitarci!”, si legge. Ed infatti, l’idea nasce proprio dal noto ristorante di Ercolano.

Pandoro di mozzarella, ecco dove comprarlo

L’immagine del particolare “dolce” natalizio che sgorga latte da tutti i pori, sta facendo il giro del web, ricevendo numerosi like e commenti di apprezzamento. In sostanza però, troverete un buonissimo latticino vero e proprio, semplicemente con la bizzarra forma di Pandoro per l’occasione e il Natale che si avvicina. L’idea è molto originale e creativa, tanto da desiderare di avere nelle vostre tavole per pranzo, un bel pandoro da poter gustare con pane e altri formaggi direttamente dopo l’abbondante primo piatto. “È solo per i vostri ospiti di capodanno o è possibile ordinarlo con spedizione su Roma? Sono interessata per il mio cenone di capodanno in casa. Attendo vostre, grazie!”, domandano tra i commenti. “Il Pandoro è di 1 chilo e mezzo, per ordinarlo mandaci un messaggio sulla pagina o tramite WhatsApp al numero 3358227459”. State già facendo la vostra prenotazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA