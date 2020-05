Pantera avvistata a Benevento/ L’allarme del sindaco Mastella: “Fate attenzione”

Pubblicità

C’è una pantera in libertà in giro per Benevento. L’allarme è stato lanciato nella giornata di ieri da parte del sindaco della città sannita, il noto Clemente Mastella, che attraverso la propria pagina Facebook ha invitato la propria popolazione a fare molta attenzione: “Pare – scrive il primo cittadino beneventano – sia stata segnalata una pantera, o animale non domestico, dalle parti dello stadio, andando per la Fondovalle Sabato e nelle aree boschive. Perciò, state attenti. Controllate i bambini nelle uscite. E segnalate eventuali uccisioni di animali domestici. Insomma, prestate attenzione. Sulle tracce ci sono carabinieri, forestale e polizia, che ringrazio, però, attenti”. Il post è stato pubblicato nella serata di ieri, sabato 2 maggio, e giunge dopo che l’allarme era già scattato negli scorsi giorni in quel di Torrecuso, un comune che dista una ventina di chilometri da Benevento. Un grosso animale, un felino, sarebbe stato infatti avvistato nelle campagne: possibile che sia la stessa pantera di cui parla Mastella?

PANTERA AVVISTATA ANCHE NEI MESI SCORSI

Anche in quel caso il primo cittadino locale, leggasi Angelino Iannella, aveva messo in guardia i propri conterranei dal fare attenzione durante le uscite, ma quell’appello era stato un po’ finito sul ridere in quanto molti, sui social, avevano pubblicato le foto di quello che sarebbe stato un gatto. In realtà non si tratterebbe di un semplice micio, visto che, dopo le parole del sindaco, sono stati rinvenuti segni inequivocabili di un predatore che sta circolando liberamente, come ad esempio due pecore morte sbranate, una all’interno di un recinto, e l’altra fuori dalla staccionata: impossibile che un gatto abbia fatto questo. Pare che gli allarmi e gli avvistamenti vadano avanti comunque da mesi. Come ricordano i colleghi di Fanpage, infatti, già a febbraio si parlava di avvistamenti sospetti a Limosano, in provincia di Campobasso, mentre a gennaio (ma qui siamo in un’altra zona), a San Severo, provincia di Foggia (Puglia).



