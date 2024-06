Paola Barale, chi è il nuovo fidanzato?/ “È più giovane di lei, stanno preparando il nido d’amore a Ibiza”

Paola Barale ha ritrovato l’amore: chi è il nuovo misterioso fidanzato?

Paola Barale ha un nuovo fidanzato. È questo lo scoop lanciato dal giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi, in edicola dal 6 giugno. Misteriosa l’identità di questo nuovo amore, che la showgirl terrebbe lontano dai paparazzi, così come ha sempre preferito fare con la sua vita privata. Ciò che sappiamo è che si tratta di un uomo più giovane di lei, non è un volto noto del mondo dello spettacolo e, a quanto pare, la storia sarebbe seria, al punto di prepararsi a condividere un nido d’amore.

Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan/ "Non è giusto accontentarsi di un sentimento"

“Passa il tempo ma Paola Barale, 57, mantiene intatto il suo spirito libero. – si legge sul settimanale – Cambia case e vita come un’adolescente in cerca di un progetto. E ciò la rende amata dal grande pubblico. Paoletta, però, è anche assai gelosa del suo privato. Forse non tutti sanno che ha ‘normalizzato’ la sua vita. Come? Ricominciando ad amare e a progettare in due.”

Paola Barale: "Mi sono accorta che è pieno di boni"/ "Il tradimento? Verrei beccata subito ho..."

Paola Barale a Ibiza col nuovo fidanzato: “A breve faranno nido d’amore in città”

È ancora Dandolo a dare i primi indizi sul nuovo fidanzato di Paola Barale, svelando: “Il fortunato è più giovane di lei e non appartiene al mondo dello spettacolo. I due a breve faranno nido a Ibiza, dove Paola ha una villa da sogno. Paparazzi avvisati!” Barale e il nuovo amore trascorreranno dunque i prossimi giorni nella bella città spagnola nota per le sue acque cristalline e la movida. Probabilmente sarà proprio durante questa vacanza d’amore che arriveranno i primi scatti della coppia che sveleranno chi è il nuovo fidanzato di Paola Barale. Per il momento la showgirl non si sbilancia, né risponde al gossip. Non resta che attendere i prossimi avvistamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA