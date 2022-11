Paola Barale e Dario Cassini vs Canino e Mariotto/ “Noi eliminati? Colpa vostra!”

Paola Barale e Dario Cassini, dopo l’eliminazione da “Ballando con le Stelle”, sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio del 13 novembre 2022. La showgirl fossanese ha sottolineato con fare polemico, congiuntamente all’attore di “Don Matteo”, che l’estromissione da Ballando “è colpa vostra!”, rivolgendosi ai giurati Fabio Canino e Guillermo Mariotto, i quali però hanno risposto: “Non è vero, ha deciso il pubblico!”.

PAOLA BARALE E DARIO CASSINI VS GIURIA BALLANDO CON LE STELLE: “NON SIETE TECNICI”

Successivamente, Paola Barale, seduta accanto a Dario Cassini, ha asserito: “Credo che forse, proprio in virtù del fatto che voi giurati non siete tecnici delle cose, delle volte non centrate i voti. Mi assumo le mie responsabilità per i miei limiti nel palco, ma non credo di essere l’unica responsabile. Mi sono tanto impegnata e stavo bene là dentro… Penso di avere delle potenzialità che non sono riuscita a tirare fuori. Non rompetemi le scatole oggi che vi prendo a testate!”. Anche Cassini ha voluto esprimere il proprio disappunto: “Non sono il ballerino più bravo del mondo, ma io ho ‘sta frase in testa… ‘Bravo, sei migliorato, sei cresciuto’ e poi mi davano 3!”.

