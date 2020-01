Paola Barale “Gianni Sperti e Raz Degan mi hanno fatto male”/ Sulla maternità dico…

Paola Barale, sollecitata da un filmato mostrato da Barbara D’Urso nel corso della puntata odierna di “Live – Non è la D’Urso”, ha commentato il suo passato con Gianni Sperti e Raz Degan. “Io dentro di me ho un dimenticatoio, in cui inserisco le persone che mi hanno fatto veramente del male e loro me ne hanno fatto tanto. Pertanto, non ho nessun piacere di parlare di queste persone”. Negli ultimi periodi i giornali, cartacei e online, hanno riportato una dichiarazione della showgirl fossanese, nella quale lei avrebbe affermato che il suo matrimonio con Gianni Sperti si sarebbe interrotto per la volontà dell’uomo di avere un figlio da lei. Paola Barale ha asserito: “Ai tempi delle mie nozze con Sperti, lui ha più volte dimostrato l’interesse di avere un figlio, ma siccome io ero il capofamiglia e lavoravo continuamente senza poter contare su una persona che potesse darmi garanzie, non ritenevo fosse il momento opportuno. Un bambino deve nascere trovando una condizione ideale“. E ancora: “In quel momento non me la sentivo, ma successivamente, in futuro, avrei anche voluto averne, però non è andata in questa maniera”.

