Paola Barale, il succhiotto sul collo é virale/ Web in tilt: “Imbarazzante”

Paola Barale desta clamore, con il post del succhiotto: il nuovo amore della showgirl

Paola Barale torna al centro del gossip per il contenuto passionale dell’ultimo intervento social, un succhiotto sul collo che suggellerebbe il suo nuovo amore. La showgirl e personaggio storico della TV made in Italy degli intramontabili anni ’90 é diventata virale in queste ore, via social, per effetto della condivisione online di un post che fa da parallelo tra il succhiotto di una scultura e quello che lei ha -a suo dire- ricevuto dal sedicente nuovo conoscente intimo: “Vuoi dire che frequentiamo lo stesso tipo?”, si chiede sibillina la showgirl bionda e dagli occhi di ghiaccio, nella caption del post che ora scatena tra le reazioni social più disparate, anche critiche, nel web Il messaggio in descrizione, poi, prosegue con un perentorio commento della showgirl a margine del suo post: “Baciare é un’arte”. Insomma alla luce del curioso post-succhiotto del momento, si direbbe che il cuore di Paola Barale sia tornato a battere, per una nuova persona al fianco della popolare vip. Il che accade dopo i continui gossip susseguitisi negli anni, sulle storiche lovestory della showgirl, il matrimonio fallito con l’opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti, e la storia d’amore con il vincitore de L’isola dei famosi, Raz Degan.

Web diviso sul succhiotto-gate di Paola Barale

Ma quali sono le reazioni social al curioso post di Paola Barale? Il popolo del web sembra dividersi tra i supporter e gli hater. Tra i primi si schierano perlopiù personaggi vip, piú o meno vicini alla showgirl, come l’ex insegnante di canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli, con un commento ironico di piena approvazione al succhiotto gate: “Bello! Non me ne fanno uno dai tempi del liceo! Provvederò”. Tra i messaggi critici, invece, spuntano perlopiù i nip: «Queste cose si fanno quando sei un adolescente», si legge, oltre all’attacco di chi le darebbe dell’imbarazzante. «Caduta di stile a quasi 60 anni», sono poi gli altri messaggi critici più aggreganti degli utenti comuni.

