Paola Barale Vs Gianni Sperti e Raz Degan/ “Tanto dolore. Ancora oggi sto male per..”

Paola Barale torna a colpire e lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale F. È qui che è tornata a parlare delle due storie d’amore più importanti nella sua vita: quella con Gianni Sperti, sposato nel 1998, e quella con Raz Degan, durata circa 13 anni. Due storie lunghe e determinanti per la sua vita per le quali, tuttavia, non ha belle parole. Parte dal suo ex marito, l’ex ballerino oggi opinionista di Maria De Filippi a Uomini e Donne, e racconta: “Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare. – esordisce la conduttrice, che poi ammette – Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono“. Parole dure alle quali seguono quelle per l’altro noto ex.

Paola Barale: “Raz Degan? Mi ha inflitto dolore e oggi…”

“Raz è stato il grande amore della mia vita, ma non è bastato.” ha ammesso Paola Barale nel corso dell’intervista al settimanale di Cairo Editore. Così motiva la sua affermazione: “In una coppia l’amore deve essere valore aggiunto, progetto, condivisione. Se c’è amore ci si sposa, se no, no. Fra adulti, non c’è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni. E quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era.” Nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia d’amore, Paola Barale fa intendere che le ferite non sono ancora del tutto sanate: “Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA