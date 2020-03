Paola Caruso, al parco nonostante le restrizioni?/”Ignoranti, non ho infranto regole”

Al parco nonostante le restrizioni. Paola Caruso è stata accusata di aver infranto le regole e che, nonostante le restrizioni contenute nell’ultimo decreto firmato dal Presidente del Consiglio, ha deciso di uscire di casa per andare al parco in quel di Milano con tanto di figlio e cagnolino al seguito. Molto probabilmente con lei c’era anche chi le ha scattato le foto ma le accuse principali hanno colpito proprio la showgirl calabrese che è stata travolta dalle polemiche e da chi la invita a non rispondere nemmeno per non peggiorare la sua situazione. In un momento in cui siamo chiamati tutti a stare in casa, Paola Caruso ha pensato bene di andare al parco con tanto di storie e foto sui social al grido di “Tutto andrà bene”. A chi le ha puntato contro il dito, però, Paola Caruso ha voluto rispondere al grido di “ignoranti”.

PAOLA CARUSO RISPONDE AGLI IGNORANTI CHE L’HANNO TRAVOLTA DALLE POLEMICHE

Paola Caruso ci tiene a precisare che lei è andata al parco, per dieci minuti, con il suo bambino, quando ancora “era possibile, prima della chiusura da parte del sindaco”. Come se la sua risposta non bastasse, la calabrese ha poi pensato bene di pubblicare un piccolo video tratto da Pomeriggio5 in cui sia Barbara d’Urso che il suo ospite in collegamento ribadiscono che una passeggiata è possibile, così come si può portare a spasso il cane per i bisogni ma sempre tenendo le distanze di sicurezza e tutto quello che è necessario in questo momento. A chi continua a insistere, Paola Caruso ha rilanciato: “ma chi fa fatto il picnic ma sei fuori 10 min il parco con mio figlio e il cagnolino”. Come finirà questa storia?

