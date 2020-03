PAOLA CARUSO TRADITA DA MORENO MERLO?/ “Foto con Veronica Graf? Tutto organizzato!”

“Visto che Veronica ha detto questo, partendo dal presupposto che non mi interessa, questo avalla solo la mia tesi: Merlo si qualifica da solo.” Esordisce con queste parole Paola Caruso, oggi ospite a Pomeriggio 5 per dire la sua del presunto tradimento di Moreno Merlo. Al suo fianco c’è proprio Veronica Graf, per la quale però la Caruso ha poca attenzione, in quanto concentrata del tutto sul suo ex sul quale ha da fare importanti dichiarazioni. Dopo il servizio di Novella 2000 su Moreno e Veronica, Paola svela di aver contattato Alessi che gli ha svelato che le foto del tradimento non sono state fatte da un paparazzo, bensì sono state ricevute dalla redazione via email! Questo confermerebbe, secondo la Caruso, che il tutto sia stato organizzato dettagliatamente proprio da Moreno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Caruso tradita da Moreno Merlo? La sua versione a Pomeriggio 5

Paola Caruso oggi torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per dire la sua in merito ad una spinosa questione. Solo pochi giorni fa, nello stesso studio, il suo ex Michele Merlo si confrontava con Veronica Graf, ex gieffina con la quale avrebbe avuto una storia proprio mentre lui era ancora insieme a Paola Caruso. In particolare, la Graf ha raccontato: “A giugno siamo stati insieme. Ci siamo visti, ma non la reputo una storia. Conosco Moreno da anni, lo conosco dal 2016 e uscivamo anche all’epoca. È una cosa pubblica apparsa su tutti i giornali. – e ha così specificato – Sí, ho avuto una storia, ma non intendo fidanzamento, noi uscivamo. Io non ho mai detto che ho avuto una storia, i giornali hanno preso delle foto. Abbiamo avuto un flirt.” Un ritorno di fiamma giunto proprio quando Moreno era fidanzato con Paola, secondo la Graf.

Paola Caruso è stata tradita da Moreno Merlo per Veronica Graf?

Quando però Barbara D’Urso ha chiesto in modo specifico se la storia tra Veronica e Moreno risalga a quando lui era ancora fidanzato con Paola Caruso, l’ex gieffina ha confermato, aggiungendo di averlo saputo però soltanto dopo: “Non ero al corrente della storia perché non ero in Italia e per questo sono sparita dalla tv. Innanzitutto, non lo seguo su Instagram, eravamo amici su Facebook. Su Facebook non ho mai visto nulla.” Ma Moreno ha negato tutto: “No, posso dimostrarlo perché ho tutte le chat inerenti le conversazioni tra me e lei. Non è assolutamente vero. Prossima volta se vuoi te le porto. Io e Paola ci siamo lasciati in virtù di tutto quello che è successo e poi ho incontrato Veronica.” Quale sarà la versione di Paola? Combacerà con quella della Graf?



