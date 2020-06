Paola Caruso/ “Angosciata per il futuro di mio figlio Michelino” (Non è la d’Urso)

Pubblicità

La showgirl Paola Caruso sarà presente anche questa sera a Live Non è la d’Urso, la trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Barbara d’Urso. Proprio la scorsa settimana la showgirl era intervenuta nello spazio dedicato al talk sulla crisi dovuta all’emergenza Coronavirus da parte dei personaggi dello spettacolo. Anche lei aveva accusato il colpo ed aveva lamentato su giornali e tv le difficoltà economiche a cui era andata incontro. Anche a Live non aveva fatto mistero del periodo complesso che, come molti italiani, sta attraversando anche lei nel suo settore ed aveva approfittato della presenza in studio per lanciare un appello: “Noi artisti siamo stati dimenticati. Sono molto preoccupata perché le uscite sono spesso più delle entrate”, aveva detto. Ad angosciarla maggiormente, aveva detto, soprattutto il fatto di non poter garantire, in questo momento e concretamente un futuro al piccolo Michelino, il figlio avuto dall’ex compagno Francesco Caserta: “Sono angosciata per il mio futuro e per quello di mio figlio Michelino”, aveva detto. Parlando poi delle sue lamentele aveva replicato a chi le domandava se fossero legittime: “C’è sempre chi sta peggio e ognuno guarda a casa propria, io vivo di immagine, spettacolo, serate, tv e in questo momento sono ferma, non posso lavorare, non facendo altro nella vita è normale che sono preoccupata, l’affitto lo devo pagare, così come l’auto e il cibo…”, aveva aggiunto.

PAOLA CARUSO, L’APPELLO AL GOVERNO

Paola Caruso ha temuto il peggio in pieno lockdown da Coronavirus: “Qua siamo tutti rovinati”, ha pensato davanti alla prospettiva di dover stare fermi ancora a lungo per via dell’emergenza da Coronavirus. Pur consapevole della necessità di dover mettere qualcosa da parte per far fronte a necessità gravi come quelle vissute nelle ultime settimane, Paola Caruso, intervenendo a Live Non è la d’Urso, la scorsa settimana aveva ribadito come le uscite superano di gran lunga le entrate. Come tutti, aveva giustamente fatto notare Giovanni Ciacci, anche lui presente in studio. “Però nessuno si preoccupa degli artisti”, aveva replicato ancora la showgirl, “Perchè pensano che il nostro sia un mondo fatato. Non ci ha considerato nessuno, il governo non ci ha tutelato”, ha protestato. Tuttavia anche Paola, come tutti i lavoratori, nelle ultime settimane ha ricominciato a piccoli passi a fare ritorno alla normalità calandosi nuovamente nei panni del’influencer ma al tempo stesso concedendosi anche dei sani e spensierati momenti di relax con il suo Michelino che lo scorso 2 giugno ha festeggiato il suo complimese, ovvero i primi 15 mesi di vita.



