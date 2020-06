Paola Caruso/ “Francesco Caserta? Sconcertata! Su nostro figlio solo promesse ma…”

Pubblicità

Paola Caruso torna questa sera a Live Non è la d’Urso dopo mesi di fermo a causa del Coronavirus e che sono pesati anche sulla sua situazione economica. Di recente, infatti, l’ex Bonas di Avanti un Altro aveva lamentato in una intervista a Nuovo di non lavorare da mesi a causa dell’emergenza sanitaria e di essere per questo molto preoccupata per il futuro del figlio Michelino. Una preoccupazione condivisa da molti italiani che, come Paola, si sono ritrovati a dover fronteggiare le difficoltà di essere costretti a fermarsi e, dunque, a non lavorare. Il piccolo Michele ha da poco compiuto un anno ma non ha potuto festeggiare con le sue due nonne che si trovano in Calabria. “È stata una ferita al cuore che non si è ancora rimarginata. Per me è straziante pensare che non possano trascorrere il tempo con il loro nipotino”, aveva dichiarato la Caruso. A differenza di molti cittadini che poco prima dello scoccare del lockdown si erano messi in viaggio da Nord a Sud, Paola aveva invece deciso di rispettare le regole e di restare a Milano per “senso civico” e di “responsabilità” nei confronti dei suoi cari. L’ex Bonas aveva poi commentato in modo critico il fatto che gli artisti e chi intrattiene come lei non avessero ricevuto le giuste attenzioni in questo momento di crisi: “Purtroppo pensano solo ai calciatori, che hanno avuto il coraggio di lamentarsi per la riduzione dei loro stipendi milionari. È assurdo”.

PAOLA CARUSO, NUOVI PROBLEMI CON L’EX FRANCESCO CASERTA

Il ritorno a Live Non è la d’Urso di Paola Caruso segna, in qualche modo, un piccolo passo verso la normalità, soprattutto sul piano lavorativo. Ma se sul piano lavorativo la situazione è stata difficile, quali sono le novità sul piano sentimentale? Paola ne aveva parlato di recente ospite a Pomeriggio 5 dove però aveva reso una confessione amara proprio sul padre del figlio, l’ex compagno Francesco Caserta. “Il padre ha fatto delle promesse che non sono state rispettate. Lui ha voluto vedere il bambino, io glielo ho fatto vedere. Risultato? Lui se ne è fregato e ha continuato per la sua strada”, aveva raccontato la showgirl, circa un mese fa, proprio nel salotto televisivo di Barbara d’Urso, come riporta Gossip e Tv. Dopo due anni, la Caruso si era detta “sconcertata, non per me ma per mio figlio. Non si merita questo il bambino”. La d’Urso, da sempre molto sensibile sul tema, le aveva manifestato grande vicinanza in attesa della presunta replica da parte dell’ex.



