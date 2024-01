Paola Caruso choc: “All’Isola dei Famosi ho affrontato mostri personali”/ “Vorrei fare l’opinionista”

Paola Caruso torna a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi: “Ho affrontato tanti mostri”

In una lunga intervista rilasciata nell’ultima puntata di Turchesando, il programma radiofonico di Radio Cusano Campus, Paola Caruso è tornata a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi e del desiderio di lavorare un giorno come opinionista. La Bonas di Avanti un altro, tornata nel suo ruolo in questa nuova edizione, ha ammesso che quella all’Isola è stata un’esperienza molto difficile ma che l’ha fatta crescere.

“Un pezzettino di cuore l’ho lasciato a L’Isola dei Famosi, per me quella edizione l’ho vinta, e tutti sono convinti che l’ho vinta io.” ha esordito Caruso. “Ho affrontato tanti mostri miei personali, nella vita di oggi siamo – più del 2016 – frenetici. Non hai mai tempo per fermarti e riflettere su quello che hai nel cuore, anche perché a volte non abbiamo il coraggio di farlo.”

Paola Caruso, il ritorno in TV e il sogno di diventare opinionista

Paola Caruso ha quindi raccontato come, lontani dalla civiltà, si abbia tanto tempo per pensare a se stessi, alla propria vita, alle cose che contano davvero: “Lì la notte quando è buio non c’è niente, ed ho scavato dentro di me.” E ha poi aggiunto: “L’Isola la rifarei per la terza volta, il freddo e la fame passano ma ti rimane quello che hai nell’anima. Ho anche imparato a pescare, a procacciarmi il cibo, ad accendere il fuoco… Ho ancora le cicatrici delle bruciature. Le zanzare non mi toccano, forse è per questo che voglio rifarla. Io volevo tornare a casa solo per mia madre e i miei cavalli.” Tornata in TV dopo il terribile episodio che ha colpito suo figlio Michele, Paola è pronta a mettersi in gioco anche in altri ruoli, magari quello di opinionista TV.











