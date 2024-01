Paola Caruso attacca Barbara D’Urso/ “Sono rimasta delusa, da madre avrebbe dovuto capire…”

Paola Caruso stoccata a Barbara D’Urso: ecco cosa ha detto la Bonas

Paola Caruso, Bonas di Avanti un altro, ha lanciato una frecciatina piuttosto pungente a Barbara D’Urso. Intervistata a Turchesando, programma radiofonico di Radio Cusano Campus, ha svelato la ragione del risentimento verso la conduttrice legato al programma La Pupa e Il Secchione.

“Barbara D’Urso mi ha fatto lavorare tanto, un pò mi manca e un pò no. Mi escluse da La Pupa e il Secchione, non mi è piaciuto e infatti tutta l’Italia l’ha massacrata. Mila Suarez si permise di parlare del padre di mio figlio: se in un programma hai una concorrente che va oltre i limiti, la richiami come fa Alfonso Signorini, lei invece l’ha lasciata come un cane sciolto. Sono rimasta delusa da come è stata gestita la situazione. Lei da mamma doveva capirla questa cosa. Se fino a quel momento Barbara è stata importante, da lì le cose sono cambiate.”

Paola Caruso e il ritorno ad Avanti un altro: “Era il momento giusto”

Caruso, dopo anni di assenza in cui si è dedicata alla famiglia e al figlio, ha accettato di tornare ad Avanti un altro come Bonas: “Ora è il momento giusto per tornare, nulla succede per caso nella vita” ha spiegato ai microfoni di Turchesando.

E ancora: “La cosa bella è che quando non sono stata più ad Avanti un altro la gente non se ne è resa conto, anche quando c’erano le altre pensavano che ero io. Mi ha chiamato e mi ha chiesto di tornare ad Avanti un Altro perché Paolo ci teneva. Una chiamata più bella non potevo riceverla, loro li sento come una famiglia” ha concluso la Bonas.

