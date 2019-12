Paola Caruso/ Nuovi scontri con Francesco Caserta e famiglia: “Esistono i tribunali!”

Paola Caruso continua ad essere al centro delle polemiche. La mamma del piccolo Michelino quest’anno è stata protagonista di numerose vicende delicate, la cui più importante riguarda proprio suo figlio e il fatto che il padre del bambino, Francesco Caserta, non abbia voluto riconoscerlo. Una battaglia che è andata aventi per mesi, sui social e anche in tv, e che ancora oggi non trova una soluzione. Lo dimostrano gli ultimi interventi social della Caruso, che torna ad attaccare la famiglia e soprattutto la mamma di Francesco Caserta. Tutto nasce da alcune foto pubblicate su Instagram: in queste Michelino, figlio della Caruso, è insieme a Gabriele. Si tratta dell’altro figlio di Francesco Caserta che, come Michele, non è stato riconosciuto ma con il quale però la famiglia di lui ha un buon rapporto.

Paola Caruso contro Francesco Caserta: “Grazie a Dio esistono i tribunali!”

La due mamme hanno dunque deciso di far conoscere i due fratellini (che hanno dunque lo stesso padre), un gesto che, a quanto pare, la famiglia di Francesco Caserta pare non abbia apprezzato. Dai commenti alle foto postate si evince, infatti, che a differenza loro, Gabriele e sua madre hanno un ottimo rapporto con la famiglia di Francesco Caserta, tanto da aver trascorso in passato lungo tempo insieme, anche durante le festività natalizie. Dai commenti di Paola si evince però che le cose nel suo caso sono molto diverse: infatti la showgirl sbotta, ammettendo che nei suoi confronti continuano a comportarsi molto male. “Esistono i tribunali, grazie a Dio!” ammette la Caruso, facendo intendere di battaglie legali in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA