Paola Caruso Vs Elena Morali “Hai buttato un’amicizia”/ “Favoloso? Tue paranoie!”

Paola Caruso fa finalmente il suo ufficiale ingresso nello studio de La Pupa e il Secchione show 2022. La concorrente si è del tutto ripresa ed è pronta a iniziare il suo percorso da pupa anche se non sappiamo ancora chi sarà il suo secchione. Ad accoglierla in studio, oltre a Barbara D’Urso, la sua ex amica Elena Morali. Quest’ultima, in un confessionale, è infatti tornata a parlare della vicenda di qualche anno fa che ha portato alla fine della loro amicizia. Paola Caruso entrò in casa di Elena con il fidanzato Luigi Mario Favoloso in sua assenza. Si parlò allora di tradimento, poi però smentito da entrambi. Una versione alla quale Elena ammette oggi di non aver mai creduto.

Paola Caruso, nuovo scontro con Elena Morali per Luigi Mario Favoloso

Ascoltate le parole di Elena Morali, Paola Caruso replica stizzita: “Abbiamo già parlato di questo argomento, buttare un’amicizia per queste paranoie è davvero brutto. – e ancora – Se tu metti delle telecamere per controllare il tuo fidanzato a casa c’è comunque un problema tra di voi. Noi abbiamo chiarito ma nonostante tutto mi hai bloccato! Con lui ci stai ma con me non ci parli più che ti voglio bene e ti sono amica! Mi mettono sempre in mezzo.” ha concluso Paola. Di certo le due ex amiche avranno occasione di parlare a lungo della vicenda nella villa de La Pupa e il Secchione show.

