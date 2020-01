Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez/ “Fai così con tutte!”: lite al Grande Fratello Vip

Brutta sorpresa per Ivan Gonzalez nella nuova diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini annuncia che per lui questa sera c’è una sorpresa: l’arrivo di Paola Caruso. L’ex tronista di Uomini e Donne se l’aspettava e dichiara: “Una persona quando si sente un po’ rifiutata in quel senso lì può dire cose sbagliate!” Alfonso Signorini lo lascia da solo ma per pochi istanti perché ecco che Paola fa il suo ingresso in Casa e si scatena come solo lei sa fare.

Scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip

Paola Caruso, con tanto di pupazzo di serpente alla mano, entra nella Casa del Grande Fratello Vip e parte subito all’attacco con Ivan Gonzalez. “Io con te ho fatto tutto con il cuore, lo sai. – esordisce, per poi riepilogare il loro rapporto sino alle ultime novità – Tu hai detto che io ho detto che eri gay, ma non è vero ho detto solo che non abbiamo quagliato! Io penso che tu fai questo con tutte le donne! Non ci metti mai il cuore!” sbotta la Caruso. Ivan però ribatte a tono: “Tu hai venduto il fumo, hai detto che eravamo fidanzati ma non è vero!” L’atmosfera si stempera con l’intervento di Signorini: “Evidentemente non era attratto da te Paola! Questo non vuol dire che tu non sia bella perché hai tanti argomenti belli”.

