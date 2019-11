Paola dei conti Antonelli, moglie di Enrico Piaggio/ Da vedova colonnello Luserna

Chi è Paola dei conti Antonelli moglie di Enrico Piaggio?

Paola dei conti Antonelli riuscirà ad attirare l’attenzione di Enrico Piaggio, imprenditore di successo del noto brand italiano, negli anni in cui darà vita alla sua Vespa. La contessa era già stata sposata con il colonnello Alberto Bechi Luserna, da cui era nata Antonella. Quest’ultima verrà adottata da Piaggio subito dopo il matrimonio e aggiungerà il proprio cognome a quello paterno. Anni dopo, la ragazza sposerà Umberto Agnelli, all’epoca il secondo pilastro della famiglia torinese. La vita della contessa si spegnerà invece a 76 anni, nel ’94, a causa di un male incurabile che non le lascerà via d’uscita. Come ricorda La Repubblica, i suoi funerali si sono svolti a Varramista, alla presenza dell’avvocato Gianni Agnelli, i suoi figli e il fratello Umberto, ormai divorziato da Antonella. Paola dei conti Antonelli sarà fra le protagoniste di Enrico Piaggio. Un sogno italiano, il tv movie che andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, martedì 12 novembre 2019. Una donna rivoluzionaria e nata nella famiglia del celebre Cardinale Giacomo Antonelli, figlia di quel mondo lussuoso a cui non volterà mai le spalle. Anche in giovanissima età, scrive il sito Battaglione Logistico Folgore, quando appena diciannovenne farà di tutto per introdurre il primo marito, che la lascerà vedova, nel proprio ambiente. Tanto che è a lei, figlia di Albertina Luserna dei conti di Camiglione e Luserna, che si deve l’aggiunta del secondo cognome a quello del marito.

Paola dei conti Antonelli, un filo rosso con la Fiat

Esiste un sottile filo rosso che collega Paola dei conti Antonelli alla Fiat, prima ancora delle sue nozze con Enrico Piaggio, e al regime fascista. Quella ragazzina che sposerà come primo marito il Tenente Colonnello Alberto Bechi Luserna, è conosciuta perché parente di Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri negli anni Trenta. Pochi anni più tardi dal loro matrimonio, il militare e Capo di Stato Maggiore del Nembo, divisione paracadutisti, troverà la morte a bordo di una Fiat 1100 in seguito all’armistizio di Cassibile. Secondo alcune testimonianze, sottolinea un documento del Comune di Santa Teresa Gallura, le ultime parole di Bechi Luserna sono state: “Questa è la mia fine?”. La Fiat ritornerà in qualche modo nella vita di Paola diversi anni più tardi, quando la figlia Antonella Bechi Piaggio sposerà Umberto Agnelli. Paola invece continuerà ad essere una figura centrale nel dietro le quinte dell’azienda del secondo marito Enrico, tanto da permettere che la sua stessa famiglia entri a far parte della grande realtà italiana. Il fratello Pietro Antonelli, scomparso 11 anni fa a causa di un malore, ricoprirà a lungo il ruolo di Presidente della Piaggio durante il periodo in cui il figlio di Antonella, Giovanni Alberto Agnelli, siederà sulla poltrona di amministratore delegato.

