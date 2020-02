Paola Di Benedetto/ Attacca Serena Enardu:”Ora vai in fondo alle cose sennò sei  un’ipocrita!” (GF VIP 4)

Paola Di Benedetto rientra nel gruppo del Grande Fratello Vip 4 che preferisce dire la verità nuda e cruda. In faccia al diretto interessato tra l’altro, senza sparlottare alle spalle del mal capitato. Questa volta è toccato a Serena Enardu finire nel mirino dell’ex Madre Natura, che le ha manifestato tutto il proprio livore in modo schietto. “Tieni conto che dall’altra parte c’era suo fratello, mica un cane”, ha detto riferendosi all’intervento del fratello di Pago nella scorsa diretta. “Lui la posizione l’ha presa e l’ha chiarita davanti a tutti. Ma cosa doveva fare? Anche io mi sarei inca**ata. Alessandro [Graziani, ndr] a livello mediatico rappresenta un elemento che fa parte del vostro allontanamento”, ha aggiunto. Poi ha invitato la Enardu a mettersi nei panni del fidanzato e ragionare su quel like dati al Tentatore, che in qualche modo è stato il motivo della frattura fra la concorrente e Pago. “Ti sei sbattuta a destra e sinistra per entrare, sei andata contro tutti al televoto… adesso quindi vai in fondo alle cose sennò sei un’ipocrita“, ha concluso, “ti sei messa in mezzo a questa situazione e adesso vai fino alla fine. Se ci tieni veramente vai fino in fondo”. Questo non impedisce però alla modella di continuare a sostenere la concorrente sarda nella sua decisione di entrare. Solo non approva i pensieri che l’hanno colpita in questi giorni e che l’hanno spinta a considerare di poter abbandonare il loft nei prossimi giorni. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Serena Enardu.

PAOLA DI BENEDETTO, LACRIME AMARE

Sono lacrime amare per Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver sfoggiato un sorriso senza pari nelle prime settimane del reality, l’ex Madre Natura sta subendo un crollo dell’umore e il suo volto si è rigato spesso a causa di un pianto senza fine. Il tutto vissuto lontano dagli sguardi indiscreti degli altri concorrenti della Casa, ma ripreso dalle telecamere del programma. Non sappiamo quale sia il motivo di tale crollo, ma forse è per via della lontananza dal fidanzato Federico Rossi. Negli ultimi giorni, Paola ha manifestato spesso il desiderio di ricevere una sorpresa dal cantante e finora non è riuscita nel suo intento. Facile credere che la sua tristezza sia aumentata anche a causa dei baci no-stop che Pago e Serena Enardu da un lato e Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dall’altra, si scambiano di continuo. La modella però non sa che il suo Federico è stato operato alla lingua nei giorni scorsi, come ha rivelato in un tweet. Nella foto condivisa, lo vediamo con il dispositivo per l’anestesia sul volto. “Non potevo non mettervela. Stamattina ho fatto un piccolo intervento, era da anni che non provato l’esperienza empirica di un’anestesia“, ha scritto. Clicca qui per guardare il post di Federico Rossi. In base ad un suo cinguettio precedente, sappiamo che l’artista del duo Benji & Fede si è sottoposto ad un intervento alla lingua, motivo che lo ha spinto a rimanere in silenzio nei giorni successivi all’operazione. Le sue condizioni di salute sono comunque positive, tanto che nell’ultima foto su Instagram lo vediamo al fianco della mamma, sempre in quel delle Maldive. Non è chiaro se Paola invece sia stata informata di quanto accaduto oppure se le sue lacrime siano legate più all’assenza del fidanzato, alle sorprese non ricevute dalla famiglia.

