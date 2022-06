Paola Di Benedetto, cancella il tatuaggio per Federico Rossi?/ In verità…

Paola Di Benedetto: la relazione con Rkomi

Nei giorni scorsi Paola Di Benedetto è finita sotto i riflettori per la sua relazione con Rkomi. Dopo le foto pubblicate da Chi, la speaker radiofonica ha così confermato il legame con il cantante milanese: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi, a voi le conclusioni”. Poi è arrivato il post di Fedez che confermava la relazione tra Paola a Mirko con una serie di foto scattate durante una cena a quattro con la moglie Chiara Ferragni. Prima di iniziare la relazione con Rkomi, Paola è stata single per un anno. La sua storia d’amore con Federico Rossi si è conclusa ormai un anno fa. Ma in queste ore si è tornato a parlare del loro rapporto.

Paola Di Benedetto e il tatuaggio per Federico Rossi?

L’influencer Deianira Marzano riceve segnalazioni dai fan e lancia notizie di gossip dal suo profilo Instagram: una di queste riguarda proprio Paola Di Benedetto e un presunto tatuaggio (la scritta “Fede”) che avrebbe fatto in passato durante la sua relazione con Federico Rossi. La Marzano ha ricondiviso il post del 24 aprile 2019 in cui Paola Di Benedetto si mostrava dal tatuatore: “Pazzia fatta”, era la breve didascalia. Poi l’influencer ha pubblicato una foto recente della speaker in cui non appare nessun tatuaggio sul suo braccio. “Ma sbaglio o c’era un tatuaggio? O era finto?”, si chiede Deianira. Andando a ricontrollare le varie foto e video pubblicati dalla Di Benedetto dopo questo video non c’è alcun tatuaggio dedicato a Federico Rossi. Evidentemente era solo uno scherzo che non tutti hanno colto…

