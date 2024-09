Rtl 102.5 Power Hits 2024: grande entusiasmo per la dance cam

Lo show all’Arena di Verona per Rtl 102.5 Power Hits comincia con la dance cam che sta scatenando il pubblico che si scatena sulla musica del dj-set in attesa che, sul palco, arrivino i conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campsese che daranno poi il via al vero spettacolo chiamando sul palco tutti gli artisti che sono stati protagonisti indiscussi dell’estate musicale.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: diretta e streaming 1 settembre/ Ultimo giorno: Annalisa e Tananai

La vera serata inizia, poi, con il corpo di ballo che, sulle note di Italo Disco dei The Kolors, vincitori dello scorso anno, girovagano tra il pubblico presente all’Arena di Verona. Musica, balli e tanto divertimento per una serata assolutamente imperdibile (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Rtl 102.5 Power Hits 2024: grande attesa per Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è pronta a salire sul palco dell’Arena di Verona per il RTL 102.5 con la sua voce inconfondibile e la sua classe condividendo la scena con gli artisti più giovani, pronti ad inchinarsi al suo enorme talento. Tra le storie di Instagram, RTL ha pubblicato le immagini delle prove e tra i tanti contenuti spicca il video di Ornella Vanoni che, profondamente innamorata della musica, non rinuncia al contatto diretto con il suo pubblico.

Annalisa, crisi dopo Amici: "Le cose non andavano bene"/ Poi annuncia la pausa: "Devo rifiatare"

Con una carriera straordinaria alle spalle, con successi intramontabili nel repertorio, la Vanoni, questa sera, si esibirà in diretta in una Arena di Verona gremita in ogni settore e chissà che non porti a casa anche un premio speciale (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Rtl 102.5 Power Hits 2024: come vedere la diretta streaming dell’evento e i premi

Martedì 3 settembre 2024 l’Arena di Verona si trasforma in uno degli eventi musicali più amati dell’anno, con Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024. I conduttori dell’evento saranno Matteo Campese e Paola Di Benedetto e tante sono le novità, tra super ospiti e un cast da sogno. Sul palco si esibiranno i protagonisti assoluti della musica italiana, tra cui spicca il nome di Annalisa. Ma non solo! Insieme a lei anche Emma Marrone e tanti altri. Anche stavolta i premi sono tantissimi: oltre al “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024” verranno consegnati i premi SIAE, PMI e FIMI per i brani più eseguiti, più venduti e più trasmessi in radio.

Annalisa è incinta?/ Il gossip si riaccende grazie a un video sul palco, il web: "Si vede un pancino…"

Per vedere la diretta streaming di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 basta collegarsi sul canale 36 del digitale terrestre oppure al canale 736 di Sky. La diretta sarà trasmessa anche su Radio Zeta, canale 735 di Sky oppure canale 266 del digitale terrestre. Per vedere Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 in streaming ci si può collegare in contemporanea su Sky Uno oppure sul sito di RTL 102.5 Play, ma anche su TV8. Insomma, tante sono le possibilità per seguire l’evento radiofonico più amato dell’estate: appuntamento al 3 settembre dalle ore 21.00 in diretta dall’Arena di Verona!

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: scaletta cantanti e premi

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 è il festival che permette ai radioascoltatori di scegliere quali sono le loro canzoni preferite, in modo tale da creare un vero e proprio contest per scegliere qual è il miglior tormentone dell’estate 2024. L’evento finisce poi con l’assegnazione di tantissimi premi, ma solo un brano si aggiudicherà il titolo di Power Hit dell’estate. Per ora tra i brani preferiti del pubblico, e quindi candidati alla vittoria, spiccano “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, “Storie vere” di Tananai e Annalisa, “Ra ta ta”, di Mahmood, “Karma” di The Colors e “30°C” di Anna.

Per quanto riguarda la scaletta di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024, non si conosce ancora l’ordine preciso di esibizione degli artisti, ma ecco un elenco di tutti i cantanti in gara per aggiudicarsi il titolo di miglior canzone dell’estate: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, BNKR44, BoomDaBash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tony Effe.