Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme?/ Elogio in diretta poi la foto

Uno dei momenti più attesi della diretta dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate, tenutosi all’Arena di Verona, è stata la presentazione di Annalisa e Federico Rossi per la loro esibizione sulle note di ‘Movimento lento’. Questo perché a presentarli c’era Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Federico Rossi. A dispetto di ciò che qualcuno si aspettava, Paola è però apparsa felicissima di poter presentare il suo ex all’Arena di Verona.

Federico Rossi/ La sua carriera dalla rottura con Benji all'incontro con Annalisa

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha, anzi, tenuto a fare personalmente l’annuncio, ammettendo che “A questa presentazioni ci tengo particolarmente. La loro amicizia è rimasta la stessa e anche la nostra in realtà”. Un chiaro riferimento al rapporto con l’ex fidanzato che oggi, dunque, rimane un caro amico. I rapporti sono rimasti buoni nonostante la fine della relazione durata per qualche anno.

Paola Di Benedetto ha un nuovo fidanzato?/ "Rampollo di Milano" lei replica al gossip

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, la foto insieme scatena il gossip

Paola Di Benedetto ha, dunque, allontanato tutti i gossip sui possibili cattivi rapporti con l’ex fidanzato Federico Rossi. A conferma che tra i due ci sia ancora un ottimo rapporto è arrivata una foto, condivisa su Instagram proprio da Paola. In queste, lei e Federico sono insieme e fanno un brindisi alla bella serata appena trascorsa.

Uno scatto che ha conquistato i fan, che hanno però iniziato ad ipotizzare un possibile ritorno di fiamma per l’ex coppia. In realtà, tutto fa credere che sia rimasta tra loro una bella amicizia, un rapporto tale da poter continuare a stare insieme e vicini senza alcun tipo di implicazione sentimentale. Poi, mai dire mai…

Federico Rossi/ "Battiti Live? Sento una cosa che vorrei vedere per sempre"





© RIPRODUZIONE RISERVATA