Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ L’indiscrezione dopo le foto insieme

Paola Di Benedetto e Rkomi: si sono già lasciati?

Nell’ultimo numero di Chi, uscito ieri in edicola, veniva confermata la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Dopo le insistenti voci delle scorse settimane su un loro flirt, i due sono stati beccati in atteggiamenti teneri, tra abbracci e baci, per le vie di Milano. Ma secondo una segnalazione arrivata a Very Inutil People da una fonte vicina alla vincitrice del Grande Fratello Vip 4 la loro frequentazione si sarebbe già conclusa da un paio di settimane. Secondo quanto ripotato dal portale di di gossip, la Di Benedetto sarebbe già stata avvistata a cena con un’altra persona. L’ultima apparizione pubblica Mirko e Paola risale al 1° giugno, durante lo spettacolo del comico Max Angioni. Le foto uscite su Chi sarebbero quindi state scattate una settimana prima circa. Come stanno davvero le cose tra i due?

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme/ Baci appassionati per le vie di Milano

Paola Di Benedetto e Rkomi: Fedez non sapeva niente?

Solo qualche giorno fa, in un’intervista su RTL, Fedez ha stuzzicato la Di Benedetto proprio sul suo rapporto con Rkomi, nuovo giudice di X Factor 2022 insieme al marito di Chiara Ferragni, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. “A X Factor sono tutti molto simpatici e carini, Rkomi mi è sembrato molto simpatico, tu Paola lo hai mai conosciuto?” ha chiesto il rapper alla Di Benedetto in modo evidentemente allusivo. La speaker radiofonica, con un sorriso sulle labbra, ha confermato di conoscere Rkomi perché è stato “mille volte ospite in radio”. La pungente domanda di Fedez ha subito scatenato il web che ha letto una conferma della love story tra i due. Possibile quindi che la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi sia già naufragata e che Fedez non ne sapesse nulla?

LEGGI ANCHE:

Paola Di Benedetto e Rkomi, Fedez conferma il flirt tra i due?/ In radio rivela...RKOMI INFIAMMA IL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE/ L'annuncio del ruolo a X factor 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA