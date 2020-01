Paola Di Benedetto/ Fa coppia con Antonio Zequila… “tradice” Federico Rossi? (Grande Fratello Vip)

Anche Paola Di Benedetto ha le sue belle gatte da pelare al Grande Fratello Vip 4 L’ex Madre Natura ha avuto un piccolo confronto con Fernanda Lessa in questi giorni, su richiesta della modella. Durante la colazione, Lessa infatti ha deciso di chiarire quanto accaduto nelle ore precedenti e in particolare alcuni commenti che Paola ha fatto sulla pulizia della Casa. “Non mi è piaciuto come mi hai parlato”, ha detto Fernanda, “io pulisco casa prima che tu nascessi. C’erano Paolo [Ciavarro, ndr] e Andrea [Montovoli, ndr] e tu hai detto ‘lezione del giorno. Questo va in lavastoviglie'”. La ragazza però ha specificato di aver parlato di consiglio e non di lezione e di non aver mostrato comunque il suo disappunto con fare polemico. Dati i toni un po’ più accesi, Carlotta Maggiorana ha deciso di intervenire per calmare gli animi. “Hai fatto bene, non ho nulla da insegnarti”, ha concluso con tono pacato Paola, accettando poi l’abbraccio dell’altra concorrente. Intanto a Domenica In, Benjamin Mascolo ha rivelato che l’amico Federico Rossi aveva promesso di non fare alcun commento. Ancora prima che la fidanzata entrasse nel loft di Cinecittà. “Prima del programma non mi faceva nè caldo nè freddo”, ha detto invece il cantante a proposito di Antonio Zequila e le frasi che ha detto su Paola, “mi sembrava una brava persona… A quella frase che ha detto non ci ho visto più”. Federico sa bene che Er Mutanda non ha parlato con cattiveria, ma ha considerato comunque tutto come una mancanza di rispetto.

Paola Di Benedetto fa “coppia con Antonio Zequila”!

Paola Di Benedetto regala continue sorprese ai fan del Grande Fratello Vip 4. Entrata forse con un punto interrogativo, per via di quanto accaduto all’Isola dei Famosi, la modella sta conquistando sempre di più il cuore del pubblico italiano. Soprattutto quando ha rivelato, senza scendere nei particolari, qualche dettaglio in più sul cachet dei concorrenti. Prima del malessere, Barbara Alberti infatti ha manifestato al gruppo la propria volontà di uscire. Ed è qui che la Di Benedetto è intervenuta: “Se ti ritiri, ci vai a perdere soltanto tu. Non ti danno più il cachet che ti aspetta”. Anche se con mezze parole, l’ex Madre Natura ha fatto capire ai telespettatori che ognuno dei concorrenti riceve un compenso diverso in base alla propria popolarità. Inoltre ci sarebbe una somma di base, a cui si aggiunge un’altra cifra in base ai giorni trascorsi nella Casa. Per questo Paola ha suggerito alla Alberti di attendere almeno qualche giorno prima di ritirarsi dalle scene, in modo da poter ottenere un guadagno. Nel frattempo, Paola è capitata in coppia proprio con Antonio Zequila per il piccolo show che hanno organizzato in questi giorni. Sembra che i toni siano più che distesi fra loro, visto che la ragazza è scoppiata a ridere quando hanno fatto una piccola prova del ballo di Grease. Immediato l’uso degli addominali da parte di Er Mutanda, che è riuscito così a sorreggere l’ex Madre Natura senza stringerla in qualche modo. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Antonio Zequila.

