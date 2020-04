Paola Di Benedetto in crisi dopo il GF / “Ses*o con Fede? Quarto mese d’astinenza..”

Pubblicità

Paola Di Benedetto rivive la sua vittoria al Grande Fratello VIP 2020 durante la partecipazione a Live Non è la D’Urso. Viene ripercorsa la carriera della sensualissima influencer, che si rivede nelle vesti di co-conduttrice di una trasmissione sportiva e poi come meteorina in una tv locale. Barbara D’Urso si complimenta con la modella per la sua grande scalata verso il successo, sottolineando le tante vittorie e i riconoscimenti ottenuti nel campo dello spettacolo nel corso degli ultimi anni. Dalle passerelle alla vittoria di Miss Colorado, così come il fidanzamento con il cantante Fede. Gli opinionisti di Barbara D’Urso cercano di capire se tra la Di Benedetto e il compagno ci siano stati dei rapporti fisici dopo il Grande Fratello, ma lei nega. La colpa sarebbe della quarantena forzata: “Io sono a Vicenza dai miei genitori, lui è ancora a Modena”, spiega Paola di Benedetto. “Non ci siamo ancora visti, come tante persone in tutta Italia e in tutto il mondo. Astinenza? Siamo al quarto mese di separazione”.



