Paola e Chiara conduttrici del PrimaFestival 2024/ Con loro due inviati speciali: ecco chi sono

Paola e Chiara la svolta: da concorrenti di Sanremo 2023 alla conduzione il PrimaFestival 2024

Iniziano a fioccare gli annunci riguardo il Festival di Sanremo 2024, Paola e Chiara saranno le due conduttrici del PrimaFestival 2024. Lo spazio d’introduzione alle puntate del Festival sarà dunque affidato alle due cantanti che proprio lo scorso anno a distanza di anni sono tornate in gara. Paola e Chiara dunque condurranno la striscia che partirà su Rai1 il prossimo 3 febbraio, fino al 10, in onda tutta la settimana a partire dalle 20.3o. Subito dopo la fine del TG1 dunque Paola e Chiara porteranno nelle case degli italiani i preparativi per la gara, condotta e diretta per l’ultima volta da Amadeus, dopo quattro edizioni di successo raccolte.

Non è finita qui però, perché Paola e Chiara saranno affiancate alla conduzione di PrimaFestival 2024 da Mattia Stanga e Daniele Cabras, due star di TikTok. Ad annunciare tutto ci ha pensato il padrone di casa Amadeus, intervenuto alla Milano Music Week. “Per il Prima festival ho pensato a 4 nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici, saranno Paola e Chiara”. Come se non bastasse, oltre ai nomi delle Iezzi, Daniele Cabras e Mattia Stanga, Amadeus ha fornito anche il dettaglio più atteso, la data nella quale svelerà i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2024. “L’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2024 avverrà domenica 3 al Tg1 di ora di pranzo, ovvero nell’edizione delle 13.30”. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus, che come accaduto negli ultimi anni dunque farà il consueto annuncio nel telegiornale.

Paola e Chiara ‘innamorate’ di Amadeus “È riuscito a portare il pubblico giovane a fondersi con quello tradizionale del festival”,

Paola e Chiara dunque saranno le due padrone di casa del PrimaFestival 2024. Le due sorelle Iezzi, a un anno dal loro ritorno al Festival di Sanremo con il brano Furore, saranno le presentatrice della cornice che introdurrà le varie serate dall’Ariston, insieme ai due talenti social Mattia Stanga e Daniele Cabras. “Amadeus è riuscito a portare il pubblico giovane a fondersi con quello tradizionale del festival”, ha detto Chiara alla Milano Music Week. “Siamo emozionatissime di vivere questa esperienza in una versione diversa”, ha aggiunto Paola. “Amiamo Amadeus perché riesce a far sorprese in un mondo dove non ce n’è più”, hanno concluso in coro le sorelle Iezzi.

Spazio poi per altri pensieri di Amadeus, che oltre ad annunciare i nomi di Paola e Chiara per il PrimaFestival, ha svelato alcuni dettagli riguardo alla scelta dei brani per Sanremo 2024: “Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare ala radio, in streaming”.











